Spódnice midi sięgają do kolana lub maksymalnie do połowy łydki. Optycznie wydłużą nogi lub zatuszują szerokie biodra. Nadają się do codziennych stylizacji, np. z ramoneską. Do biura - ołówkową spódnicę warto połączyć z koszulą typu oversize.

Spódnica długości midi jest dostępna w różnych fasonach, m.in. ołówkowym. Bardzo dziewczęco wyglądają spódnice szyte z koła, a elegancko - proste modele w kształcie tuby.

Jak nosić spódnice midi, aby podkreślić walory i zatuszować mankamenty sylwetki?

Spódnica midi to strój, który może optycznie wydłużyć nogi. Gwarantuje to fason z wysoką talią. Efekt wzmocni założenie rajstop i butów (szczególnie na koturnie lub wysokim obcasie) w tym samym kolorze, co spódnica. Dzięki ołówkowej midi można podkreślić sprężyste pośladki. Pani o wysportowanej tylnej partii ciała będzie dobrze wyglądała w spódnicy dopasowanej w udach, wykonanej z elastycznego materiału. Efekt wyszczuplenia łydek można natomiast osiągnąć, zakładając rozkloszowaną midi. Ta o długości do kolan zamaskuje masywne uda. Rozkloszowany model pasuje paniom o pełnych biodrach. Spódnice ołówkowe natomiast podkreślają wcięcie w talii. Proste, w kształcie tuby i z wysokim stanem, zatuszują wystający brzuch i dość duże uda.

Przykładowe zestawienia ze spódnicą midi

Oto przykładowe eleganckie stylizacje ze spódnicą midi, które można wykorzystać m.in. do pracy lub na różnego rodzaju uroczystości bądź oficjalne wyjścia:

kwiecista, rozkloszowana spódnica do kolan połączona z pastelowymi dodatkami to idealny strój na przyjęcie weselne;

do pracy można założyć ołówkową spódnicę z włożoną do środka bluzką oversize. Dobrze będzie się prezentował strój w kontrastujących kolorach, np. bieli i granacie, do którego można dołączyć ciekawy akcent w postaci wzorzystej torebki bądź butów ze złotym zdobieniem;

w biurze sprawdzi się także spódnica midi o wyrazistej barwie (np. pomarańczowej) z prostym topem i krótkim żakietem. Dzięki różnym długościom góry i dołu stroju sylwetka będzie wyglądała proporcjonalnie;

(np. pomarańczowej) z prostym topem i krótkim żakietem. Dzięki różnym długościom góry i dołu stroju sylwetka będzie wyglądała proporcjonalnie; ołówkową spódnicę można natomiast zestawić z koszulą o ciekawym, np. roślinnym wzorze lub o zwracającej uwagę fakturze (wytłaczanej bądź przypominającej ażur).

Imprezowe zestawienia z wykorzystaniem spódnicy midi to:

transparentna bluzka wraz z rozkloszowanym dołem jest intrygującą stylizacją na wieczór;

jest intrygującą stylizacją na wieczór; prosty top na cienkich ramiączkach typu spaghetti idealnie sprawdzi się w połączeniu z ołówkową spódnicą;

młode kobiety o płaskim brzuchu będą wyglądały ekstrawagancko w krótkim topie i spódnicy za kolano.

Codzienne stylizacje z wykorzystaniem spódnicy o długości midi obejmują np.:

