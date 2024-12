Zarejestrowano rozmowę księżnej Kate na temat choroby. "Nie miałam pojęcia, że ten rok będzie wyglądał, jak wyglądał"

Księżna Kate wraz z księciem William a także George'em, Charlotte i Lousem pojawili się w Opactwie Westminsterskim na koncercie kolęd "Together at Christmas”. W trakcie księżna wdała się w rozmowę na temat swojej choroby. Wiadomo, co powiedziała.