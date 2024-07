Sposobów malowania paznokci jest wiele. Do najpopularniejszych należą manicure typu ombre, magnetyczny i gazetowy. Wśród technik manicure znajdziemy także one stroke i water marble nail.

Manicure ombre

Ombre to technika, która podbiła serca entuzjastek manicure. Stopniowe przejście kolorów od jaśniejszego do ciemniejszego lub przejścia dwóch-trzech kontrastowych barw to zdecydowanie jeden z największych trendów w sposobach malowania paznokci. Technika ta wykorzystuje gąbeczkę kosmetyczną lub kuchenną. Polega na namalowaniu lakierem na gąbeczce dowolnej liczby pasm w różnych kolorach (jeden nad drugim) i odbijaniu ich na paznokciu przez dotknięcie gąbeczką do płytki paznokcia. Aby efekt był bardziej intensywny czynność powtarzamy 2-3 razy, za każdym razem na nowo malując pasma w tej samej kolejności, jak za pierwszym razem.

Manicure magnetyczny

Manicure magnetyczny to technika, która pozwala uzyskać oryginalny wzór na paznokciach. Do wykonania manicure magnetycznego potrzebujemy specjalnego lakieru, który zawiera drobinki metalu. Aplikacja lakieru magnetycznego nie różni się niczym od aplikacji zwykłego lakieru. Po nałożeniu warstwy lakieru do płytki paznokcia zbliżamy magnes dołączony do kosmetyku. Magnez utrzymujemy w odległości ok. 3 mm przez 10 sekund. Po odsunięciu magnesu na powierzchni paznokcia pojawi się wzór.

Manicure gazetowy

Manicure gazetowy nazywany jest także manicurem drukarskim lub literkowym. Wzorem na paznokciu jest odbity z gazety druk. Do jego wykonania potrzebna jest gazeta z tekstem (najlepiej czarno-biała) i alkohol. Paznokcie malujemy na jednolity kolor, np. na biało. W kieliszku ze spirytusem zanurzamy kawałek gazety i przykładamy ją do paznokcia. Za pomocą czystego wacika kosmetycznego dociskamy gazetę do paznokcia przez ok. 15 sekund i delikatnie odrywamy papierek palcami. Aby utrwalić druk niezbędne będzie pomalowanie powierzchni paznokci lakierem bezbarwnym lub utwardzającym top coatem.

Manicure one stroke

Manicure one stroke to artystyczna metoda zdobień paznokci, która wykorzystuje różnej grubości pędzelki o specjalnym płaskim i przyciętym końcu. Do wykonania manicure potrzebne są akrylowe farbki o wysokiej pigmentacji i kryciu. Na paznokciach malowane są różne motywy, np. kwiaty lub zwierzęta. Manicure one stroke przypomina obraz. Jest wykonany bardzo precyzyjnie, nie powinien mieć żadnych zabrudzeń, pyłków ani nierówności. Przy malowaniu określonego motywu ważne jest podkreślenie detali, np. cieniowań, pnączy czy łodyg.

Manicure water marble

Manicure water marble to tzw. wodna metoda malowania paznokci. Dzięki niej na każdym paznokciu możemy mieć inny i niepowtarzalny wzór. Pierwszym krokiem do jej wykonania jest pomalowanie wszystkich paznokci na jasny jednolity kolor. Do plastikowego kubeczka z wodą wlewamy po jednej kropli wybranych lakierów, tak aby utworzyły się kręgi (jeden w drugim). Za pomocą drewnianej wykałaczki lub igły robimy dowolny wzór na kręgach, np. trzy pionowe kreski od góry do dołu. Następnie wkładamy palec do plastikowego kubeczka z wodą, tak aby paznokieć równolegle dotknął kręgów na wodzie. Przed wynurzeniem paznokcia, drewnianą szpatułką zbieramy pozostały lakier, który utrzymuje się na powierzchni wody. Aby ochronić skórki wokół paznokcia przed zabrudzeniem, można okleić je taśmą bezbarwną.