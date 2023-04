Magnetyczna Penelope Cruz w roli matki marzycielki. "Bezmiar" tylko w kinach od 14 kwietnia!

Patryk Vega jest jednym z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych reżyserów w naszym kraju. A to za sprawą tematów, które porusza w swoich filmach. Jego najnowszy film - „Polityka” jeszcze zanim powstał, wzbudził ogromne kontrowersje. Reżyser został m.in. pozwany przez Bartłomieja Misiewicza . Były rzecznik MON domaga się miliona złotych odszkodowania za zamach na jego godność oraz usunięcia niektórych scen z filmu! W rozmowie z "Super Expressem" Bartłomiej Misiewicz wbija szpilę Patrykowi Vedze i twierdzi, że... reżyser wstydzi się swojego nazwiska. Dlaczego Bartłomiej Misiewicz pozwał Patryka Vegę? Według opublikowanych dotąd zapowiedzi w filmie Patryka Vegi postać Bartłomieja Misiewicza gra Antoni Królikowski. Reżyser niedawno pokazał przedsmak tego, co zobaczymy w filmie „Polityka”. Sceny seksu, narkotyki, dwuznaczne relacje z przełożonym – tak w filmie będzie wyglądała postać byłego rzecznika MON. Nie spodobało się to Bartłomiejowi Misiewiczowi i jego pełnomocnik mecenas Zbigniew Kruger pozwał reżysera. Były współpracownik Antoniego Macierewicza postać wzorowaną na jego osobie w filmie Vegi traktuje jako "zamach na godność": Sceny z filmu, które opublikował pan Vega są dla mnie niesmaczne i żenujące. Dla jasności to żaden zamach na twórczość artystyczną, aczkolwiek traktuję to jako zamach na moją godność, stąd pozew, w którym domagam się usunięcia konkretnych scen uwłaczających mi i żądanie zadośćuczynienia w kwocie miliona złotych - powiedział Misiewicz dla „Super Expressu”. Jak naprawdę nazywa się Patryk Vega? Jak przypomina "Super Express", Bartłomiej Misiewicz niedawno opuścił areszt. Pojawiły się sugestie, że stało się to...