Szklane paznokcie – shattered glass – wyglądają, jakby zostały do nich przyklejone małe drobinki pękniętego szkła lub lustra. Szklane paznokcie to pomysł Koreanki Eunkyung Park. Są lśniące, zachwycające i rozświetlają dłonie.

Do wykonania szklanego manicure potrzebny jest celofan holograficzny (folia holograficzna) lub gotowe naklejki z pociętej folii holograficznej (cena za 1 opakowanie to ok. 2-3 zł), dowolny lakier bazowy, wykałaczki i utwardzacz typu top coat. Efekt holograficzny najbardziej widoczny jest na ciemnym tle, dlatego warto decydować się na lakier bazowy w intensywnym kolorze. Jeżeli chcemy mieć manicure, który będzie delikatnie połyskiwał tylko na jednym paznokciu, wybierzmy jasną bazę w kolorze, np. mlecznym, a pozostałe paznokcie pomalujmy na klasyczny manicure typu french (z białymi końcówkami).

Krok 1 – Przygotowanie paznokci i nałożenie bazy

Przed wykonaniem szklanego manicure odpowiednio przygotowujemy paznokcie – papierowym pilniczkiem piłujemy je w jednym kierunku na równo. Następnie drewnianym patyczkiem odsuwamy delikatnie skórki, odtłuszczamy płytkę wacikiem zwilżonym w zmywaczu i nakładamy bazę. Dzięki bazie płytka paznokcia nie odbarwi się pod wpływem lakieru.

Krok 2 – Malowanie

Na wyschniętą bazę aplikujemy wybrany kolor. Czekamy, aby lakier wysechł i pokrywamy powierzchnię lakieru warstwą top coatu.

Krok 3 – Wtapianie holo naklejek

Za pomocą wykałaczki wybieramy większe fragmenty naklejek z pociętej taśmy holograficznej i wtapiamy je w świeżo nałożony top coat, który nie zdążył jeszcze wyschnąć. Brzegi naklejek kilkakrotnie dociskamy wykałaczką, aby nie odstawały od powierzchni paznokcia. Naklejki przyklejamy, tak aby pomiędzy kolejnymi ich fragmentami było widać maleńkie prześwity lakieru.

Krok 4 – Utwardzacz

Przyklejone naklejki pokrywamy dwiema grubymi warstwami top coatu, który sprawi, że szklany manicure będzie mieć gładką powierzchnię a fragmenty folii nie będą odpryskiwały.