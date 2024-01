Anna Lewandowska w nowym wywiadzie zdradziła kilka smaczków na temat Roberta Lewandowskiego. Poruszyła temat trudnych chwil w karierze męża:

Granie w Barcelonie to dla niego kolejny etap kariery, choć, jak to w sporcie, zdarzają się różne momenty.

Jak Robert Lewandowski sobie z nimi radzi?

Czasami Anna Lewandowska opowiada o życiu z Robertem Lewandowskim, wielu jest ciekawych jak wygląda codzienność u boku jednego z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Teraz ponownie poruszyła temat kariery męża. Nie jest tajemnicą, że cała rodzina musiała mocno podporządkować swoje życie pod tę kwestię. Aktualnie mieszkają w Barcelonie, jednak czy to będzie miejsce, w którym zagoszczą na dłużej?

Nie wiemy. Gdzie Robert zakończy karierę, to jeszcze się okaże. Życie w Hiszpanii bardzo nam się podoba. Jest dla nas ogromną zaletą, że jednocześnie możemy mieszkać w Europie i żyć w ciepłym klimacie, a do tego być całkiem blisko Polski. Jest tutaj zupełnie inaczej niż w Monachium. Przez wiele lat żyliśmy w Niemczech, gdzie kultura jest całkowicie inna i ordnung muss sein. Byłam tym już trochę, szczególnie po pandemii, zmęczona. Zaczęło nam czegoś brakować. Robert także czuł, że pod kątem piłkarskim potrzebuje nowych wyzwań. Przez wiele lat grał w Bayernie, który jest znakomitym klubem, ale zawsze marzył aby zagrać w LaLiga i udało mu się to marzenie spełnić.

Anna Lewandowska gwarantuje, że Barcelona jest spełnieniem marzeń Roberta Lewandowskiego i bez względu na problemy drużynowe, nie zmieniłby tej decyzji. Nie ukrywa również, że zdarzają się trudne momenty.

Robert zawsze marzył o grze w Hiszpanii. I nawet jeśli spojrzymy na obecne wyniki i na to, że Barcelona ma trudniejszy sezon, nie zmieniłby tej decyzji. Granie w Barcelonie to dla niego kolejny etap kariery, choć, jak to w sporcie, zdarzają się różne momenty.

Jak sobie z nimi radzi Robert Lewandowski?

Na pewno jest to dla niego wyzwanie. Ale to niezwykle pracowity i profesjonalny sportowiec, który obecnie jest w pełni skupiony na piłce. Chce dobrze zakończyć swoją karierę i pokazać jeszcze, na co go stać

- mówiła w rozmowie z Bussines Insider.