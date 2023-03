Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeprowadzili się do nowego mieszkania. Pokazali pierwsze zdjęcia z wnętrza. Jak się urządzili? W domu gwiazd ślubnego show pojawili się pierwsi goście, jednak Anita zapowiada: To nie była oficjalna parapetówka! Zobaczcie, jak teraz mieszkają Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Radosna nowina w życiu Anity i Adriana. „Ogłaszamy zmiany”! Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali nowe mieszkanie Anita i Adrian ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " rozpoczynają w życiu nowy etap. Ich stare mieszkanie, które widzowie doskonale znają z programu, a później z ich relacji na Instagramie to już przeszłość. Aktualne, jak już zdradziła uczestniczka ślubnego show, jest dużo większe. Ulubieńcy widzów mają już za sobą przewożenie rzeczy i zaczęli życie na nowym! Anita pokazała fragment salonu. Ściany utrzymane są w kolorze stonowanej szarości, a na podłoga została wyłożona panelami imitującymi drewno. Klimatu pomieszczeniu nadają mocne zielone akcenty: ogromna rodzinna kanapa oraz zielone, ciężkie zasłony. Nad kanapą znajduje się również lustro, które optycznie powiększa pokój. Anita pokazała także część jadalnianą. Ściany utrzymane są w tej samej kolorystyce. Dużą część zajmuje drewniany stół oraz krzesła z białymi obiciami. Czy to już ten moment, że należy nam się chillout? - zapytała, publikując zdjęcie na Instagramie. Okazuje się, że Anita i Adrian mieli również pierwszych gości. Odwiedzili ich przyjaciele z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", jednak Anita zastrzegła, że to jeszcze nie jest ta właściwa parapetówka: ...