Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się szczerymi spostrzeżeniami z życia mamy. Nowy wpis poświęciła małej Antosi. Opowiedziała o problemie, z którym boryka się prawie każdy rodzic na całym świecie:

Czekamy na noc, kiedy zmieni się to o 180 stopni ❤️

Inne mamy dokładnie rozumieją przez co przechodzi Agnieszka:

Kocham, rozumiem Ciebie w 100%. Taka sytuacja trwała u nas jak synek skończył 5 lat. Dla mnie to był koszmar. Dasz radę trzymam kciuki.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o córce

Przed Agnieszką i Wojtkiem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" intensywne miesiące. Ulubieńcy widzów z 4. edycji ślubnego show szykują się do swojego drugiego ślubu, który będzie miał miejsce już w czerwcu. Szykuje się impreza na 180 osób, którą zorganizują w Bieszczadach. Niedawno Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcia z wieczoru panieńskiego. Małżonkowie na co dzień muszą znaleźć czas nie tylko na przygotowania do wielkiego dnia ale również dbać o swoje biznesy, a mają ich kilka. Jednak priorytetem jest dla nich wychowywanie córeczki Antosi, która w tym roku skończyła już roczek.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała wpis, w którym podzieliła się problemem związanym z przesypianiem nocy u dziewczynki:

Mamy, których dzieci nie śpią w ciągu nocy wiedza, co mówi to zdjęcie… Kocham-kocham-kocham być mamą ale są noce, kiedy rzeczywistość przerasta oczekiwania… Zastanawiam się skąd organizm bierze rano energię na działanie na pełnych obrotach ???? - napisała, nie tracąc pozytywnego nastawienia na świata.

Instagram @agnieszka_lyczakowska

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przy okazji postanowiła zapytać swoich obserwatorek, czy również zmagały się z podobnym problemem w przypadku swoich dzieci i zdradziła, jak to wygląda u Antosi:

A wasze dzieci jak śpią? Antosia w żłobku w ciągu dnia śpi po 2-3h… a w domu w nocy hmmm troszkę gorzej ???? noc nie równa nocy ale przeważnie co godzinę daje o sobie znać, popłakuje lecz się nie budzi. Czasem potrzebuje przytulenia, czasem smoczka, nieraz łyk wody/mleczka i śpi dalej, a czasem nic jej nie pomaga????????‍♀️ Próbowaliśmy już różnych specjalistów, porad itd... i podobno taki urok Antosi… i czekamy na noc, kiedy zmieni się to o 180 stopni ❤️

Instagram @agnieszka_lyczakowska

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest inspiracją dla wielu mam, które obserwują jej profil, jednak w tym przypadku to właśnie one były wsparciem dla swojej idolki, dzieląc się doświadczeniami:

- Mam tak samo jak Ty ????‍???????? dziś jestem jak zombie ????

- Jeszcze nadejdą dni, kiedy powiesz do córki "No wstałabyś już w końcu, dosyć tego spania..."????

- Są niestety takie noce, i faktycznie człowiek na drugi dzień ma skądś siłę na funkcjonowanie, u nas prawie 2 latka a też w nocy zdarza jej się pojekiwac, albo gada przez sen, ale dostaje pić wody albo mleko i idzie dalej spać. :)

- Łączę się w bólu ???? też miałam dzisiaj ciężką noc, zastanawiam się jak dotrwać do wieczora ????

Trzymamy kciuki za wszystkie mamy, by przetrwały ten etap.