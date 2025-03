Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc, co wymaga hospitalizacji i szczególnej opieki medycznej. To kolejny raz, gdy Ojciec Święty zmaga się z problemami zdrowotnymi. Lekarze pozostają ostrożni w związku z dalszymi rokowaniami ze względu na złożoną sytuację.

Pomimo choroby papież na bieżąco śledzi światowe wydarzenia i angażuje się w sprawy, które wymagają jego duchowego wsparcia. Tak było również w przypadku tragicznych wieści, które dotarły do niego z Argentyny.

Papież Franciszek modli się za ofiary powodzi

W Bahia Blanca, mieście rodzinnym papieża Franciszka, doszło do katastrofalnej powodzi. Nagłe ulewy doprowadziły do zalania wielu domów i ulic. W wyniku kataklizmu zginęło co najmniej kilkanaście osób, a setki mieszkańców straciły dach nad głową.

Lokalne władze i służby ratunkowe prowadzą działania mające na celu pomoc poszkodowanym. Trwa ewakuacja ludzi z najbardziej zagrożonych obszarów. Skala zniszczeń jest ogromna, a mieszkańcy miasta zmagają się z tragicznymi skutkami żywiołu.

Gdy papież Franciszek dowiedział się o katastrofie w Bahia Blanca, natychmiast zapewnił o swojej modlitwie za ofiary powodzi i ich rodziny. Pomimo hospitalizacji wyraził głębokie współczucie dla mieszkańców swojego rodzinnego miasta i zachęcił wiernych do solidarności oraz wsparcia poszkodowanych.

Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest pomoc potrzebującym. Jego słowa mają ogromne znaczenie dla wiernych na całym świecie, zwłaszcza w momentach kryzysu i tragedii. W obliczu dramatycznych wydarzeń w Argentynie jego duchowe wsparcie może być pocieszeniem dla wielu ludzi dotkniętych skutkami powodzi.

Spekulacje o abdykacji papieża Franciszka

Pomimo hospitalizacji, papież Franciszek zwołał konsystorz, czyli formalne zgromadzenie kardynałów, w celu omówienia kanonizacji dwóch błogosławionych: Włocha Bartolo Longo, twórcy Nowenny Pompejańskiej, oraz Wenezuelczyka Giuseppe Gregorio Hernándeza Cisnerosa, znanego jako "lekarz ubogich". Data konsystorza nie została jeszcze ustalona ze względu na stan zdrowia papieża.

Decyzja ta wywołała falę spekulacji, ponieważ w 2013 roku papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację podczas podobnego zgromadzenia kardynałów. Media zastanawiają się, czy papież Franciszek może podjąć podobną decyzję, zwłaszcza w obliczu jego problemów zdrowotnych.

Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, który odwiedził papieża w szpitalu, oświadczył, że spekulacje na temat ewentualnej rezygnacji Franciszka są „niepotrzebne”.

Stan papieża Franciszka był krytyczny

Papież Franciszek, hospitalizowany od 14 lutego 2025 roku w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc, doświadczył kilku poważnych kryzysów oddechowych. W piątek, 28 lutego, miał miejsce epizod skurczu oskrzeli, który spowodował wymioty i nagłe pogorszenie stanu oddechowego. W odpowiedzi zastosowano bronchoaspirację oraz nieinwazyjną wentylację mechaniczną.

Kolejne dwa epizody ostrej niewydolności oddechowej wystąpiły w poniedziałek, 3 marca. Wówczas konieczne było przeprowadzenie bronchoskopii w celu usunięcia dużej ilości śluzu z dróg oddechowych oraz ponowne zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Na szczęście w ostatnim czasie stan papieża Franciszka uległ poprawie.

