14 lutego papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli w związku z infekcją dróg oddechowych. Zdiagnozowane zapalenie oskrzeli przerodziło się w obustronne zapalenie płuc, a stan Ojca Świętego określono jako krytyczny. Biskup Rzymu doświadczył też kryzysów oddechowych i konieczne było podłączenie go do maszyny wspomagającej oddychanie. Spośród czterech hospitalizacji 88-letniego Argentyńczyka ta jest najdłuższa w trakcie jego pontyfikatu. Watykan opublikował komunikat, w którym ujawnił, jak czuje się papież.

Papież Franciszek jest w stabilnym stanie

W środę, 6 marca Watykan przekazał najnowsze wieści o stanie zdrowia papieża Franciszka. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Ojciec Święty miał spokojną noc. Przywódca Kościoła nie doświadczył niewydolności oddechowej. Jego stan określono jako stabilny. Argentyńczyk w trakcie dnia odpoczywał i uczestniczył w ćwiczeniach oddechowych.

Biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego, nie ma dalszych rokowań – przekazał Watykan.

Oprócz tego papież brał udział w obrzędzie Środy Popielcowej w prywatnym apartamencie na 10. piętrze rzymskiej Polikliniki Gemelli. Ojciec Święty przyjął komunię, na głowę nałożono mu popiół.

Czy papież Franciszek abdykuje?

​Papież Franciszek, przebywający od 14 lutego w rzymskiej klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc, zwołał nadzwyczajny konsystorz kardynałów. Oficjalnym celem spotkania, którego data nie została jeszcze podana ze względu na stan zdrowia papieża, jest omówienie dwóch kanonizacji.

Decyzja ta wywołała spekulacje dotyczące ewentualnej rezygnacji papieża z urzędu, zwłaszcza że podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku, kiedy to Benedykt XVI ogłosił swoją abdykację podczas konsystorza. Jednak watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, określił te spekulacje jako „niepotrzebne”. Na razie Watykan zaprzecza doniesieniom o rezygnacji i podkreśla, że konsystorz został zwołany w celu omówienia dwóch kanonizacji. Jednak niektórzy duchowni i eksperci twierdzą, że temat przyszłości papiestwa może zostać poruszony podczas tego spotkania.

W międzyczasie, włoskie media donoszą o nieformalnych spotkaniach kardynałów, określanych jako „konklawe bez konklawe”, podczas których omawiana jest przyszłość Kościoła i potencjalni następcy papieża Franciszka.

Na co choruje papież Franciszek?

Papież Franciszek przebywa w rzymskim szpitalu Gemelli, gdzie lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc. Jest to infekcja atakująca oba płuca, która może prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem, zwłaszcza u osób starszych. Doświadczył również łagodnej niewydolności nerek. Według komunikatu Watykanu, badania krwi wykazały początkową, lekką niewydolność nerek, która jest pod kontrolą. W przeszłości miał liczne problemy zdrowotne, w tym operację jelit, przewlekłe bóle kolana i osłabiony układ oddechowy.

