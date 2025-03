Papież Franciszek po pięciu tygodniach hospitalizacji planuje w niedzielę, 24 marca, swoje pierwsze publiczne wystąpienie. Będzie to ważne wydarzenie, ponieważ od czasu przyjęcia do rzymskiej kliniki Gemelli nie pojawiał się publicznie. Poznajcie szczegóły niedzielnego spotkania papieża z wiernymi.

Papież Franciszek po pięciu tygodniach pojawi się publicznie

Zgodnie z komunikatem Watykanu, papież Franciszek planuje pojawić się w niedzielę, 23 marca w oknie kliniki Gemelli, by pozdrowić i pobłogosławić wiernych. Wystąpienie nastąpi na zakończenie modlitwy Anioł Pański. W ciągu pięciu tygodni pobytu w klinice Gemelli papież Franciszek nie uczestniczył w publicznych wydarzeniach, a media informowały nawet, że papież już wyznaczył swojego następcę. Planowane wystąpienie ma być zatem symbolicznym krokiem ku powrotowi do pełni sił.

Watykan poinformował, że choć papież pojawi się publicznie, treść jego rozważań zostanie jedynie opublikowana, co oznacza, że papież nie będzie przemawiał osobiście. Wierni zgromadzeni przed kliniką Gemelli wyrażają wdzięczność za powrót papieża do zdrowia. Planowane błogosławieństwo z okna kliniki jest dla nich ważnym gestem duchowego wsparcia.

Rex Features/East News

Co ze zdrowiem papieża Franciszka? Nowe prognozy niepokoją

Papież Franciszek, który od 14 lutego przebywa w rzymskiej klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc, zmaga się z poważnym wyzwaniem zdrowotnym. Kardynał Victor Manuel Fernandez ujawnił, że w wyniku leczenia papież musi na nowo nauczyć się mówić. Terapia, której został poddany, wywołała trudności z mówieniem, co stanowi istotne wyzwanie w jego powrocie do pełni sił.

Podczas spotkania z kardynałem Victorem Manuelem Fernandezem ujawniono, że papież Franciszek niechętnie zgodził się na hospitalizację, mimo pogarszającego się stanu zdrowia. Zwlekał z decyzją aż do momentu, gdy jego bliscy przyjaciele zdołali go do tego przekonać. Kardynał żartobliwie dodał, że nie wie, jakich słów użyli, by nakłonić papieża do hospitalizacji.

Życzymy Ojcu Świętemu szybkiego powrotu do zdrowia.

