Papież Franciszek walczy o zdrowie: najnowsze doniesienia z rzymskiej kliniki

Od 14 lutego papież Franciszek przebywa w rzymskiej klinice Gemelli. Ojciec Święty trafił do szpitala przez problemy z oddychaniem. Początkowo u Argentyńczyka zdiagnozowano zapalenie oskrzeli. Później wystąpiło u niego obustronne zapalenie płuc i szereg innych komplikacji. Niestety jego stan określono jako krytyczny. W poniedziałek, 3 marca u papieża wystąpiła „ostra niewydolność oddechowa”. W związku z kryzysami oddechowymi biskupa Rzymu podłączono do maszyny wspomagającej oddychanie. Watykan we wtorek po południu przekazał najnowsze informacje w sprawie zdrowia Ojca Świętego.

Papież Franciszek nie korzysta już z maszyny wspomagającej oddychanie

W ciągu ostatnich dni stan papieża Franciszka uległ pogorszeniu. 3 marca doszło do dwóch epizodów ostrej niewydolności oddechowej, które wymagały natychmiastowej interwencji medycznej. Konieczne było zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, aby zapewnić papieżowi odpowiedni poziom tlenu.

We wtorkowym komunikacie Watykan poinformował, że po dwóch kryzysach stan papieża Franciszka się ustabilizował i Ojciec Święty nie musi już korzystać z respiratora wspomagającego oddychanie. W poniedziałek u biskupa Rzymu wystąpiła „ostra niewydolność oddechowa”.

Obecnie papież Franciszek znów przyjmuje tlen za pomocą wąsów tlenowych. Choć jego stan nie jest krytyczny, biuro prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało, że wszyscy pozostają „ostrożni” w rokowaniach. Oznacza to, że Ojciec Święty nadal walczy o powrót do zdrowia. Pewien watykański urzędnik przekazał anonimowo poniedziałkowe wyniki badań krwi papieża tego dnia pozostały stabilne.

Lekarze papieża uważają, że incydent z oddychaniem był częścią normalnej reakcji jego organizmu na infekcję - dodał anonimowy urzędnik na łamach serwisu Reuters.

Czy papież Franciszek abdykuje?

Obecnie nie ma oficjalnych informacji o planach abdykacji papieża Franciszka. Spekulacje na ten temat pojawiły się w związku z jego hospitalizacją z powodu obustronnego zapalenia płuc oraz zwołaniem konsystorza, czyli zgromadzenia kardynałów. Watykan poinformował, że konsystorz dotyczy procesów kanonizacyjnych dwóch błogosławionych, a data jego odbycia zostanie ustalona po poprawie stanu zdrowia papieża.

Sekretarz stanu Watykanu, kardynał Pietro Parolin, nazwał spekulacje o abdykacji „bezpodstawnymi” i podkreślił, że obecnie najważniejszy jest powrót papieża do zdrowia. ​Papież Franciszek zwołał konsystorz, czyli formalne zgromadzenie kardynałów, w celu omówienia kanonizacji dwóch błogosławionych: Giuseppe Gregorio Hernandeza Cisnerosa z Wenezueli oraz Bartolo Longo z Włoch. Data tego spotkania nie została jeszcze ustalona ze względu na trwającą hospitalizację papieża od 14 lutego.

W związku z tym pojawiły się spekulacje dotyczące ewentualnej abdykacji papieża Franciszka, zwłaszcza że w 2013 roku papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację podczas podobnego konsystorza. Jednakże watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, określił te spekulacje jako „niepotrzebne”.

Na co choruje papież Franciszek?

Papież Franciszek został hospitalizowany 14 lutego w rzymskiej klinice Gemelli z powodu infekcji dróg oddechowych, która przekształciła się w obustronne zapalenie płuc. ​Podczas hospitalizacji Ojca Świętego badania krwi wykazały początkową, łagodną niewydolność nerek. Jednakże, według najnowszych informacji, stan zdrowia papieża uległ poprawie, a stwierdzona wcześniej niewydolność nerek ustąpiła.

3 marca doświadczył dwóch epizodów ostrej niewydolności oddechowej, wymagających zastosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. U papieża wystąpiły skurcze oskrzeli, przypominające atak astmy oraz znaczne nagromadzenie śluzu endobronchialnego, co utrudniło mu oddychanie. Obecnie jego stan jest stabilny, ale oddycha przy pomocy kaniuli donosowej z tlenem o wysokim przepływie. Lekarze określają prognozy jako ostrożne ze względu na wiek papieża (88 lat) i wcześniejsze problemy zdrowotne.

