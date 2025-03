Papież Franciszek walczy z obustronnym zapaleniem płuc: najnowsze informacje o stanie zdrowia

Trwa najdłuższa hospitalizacja papieża Franciszka, odkąd rozpoczął pontyfikat. Ojciec Święty od ponad trzech tygodni nie opuścił rzymskiej Polikliniki Gemelli. Kilka razy wierni wstrzymali oddech i w napięciu czekali na kolejne komunikaty, gdy okazało się, że stan kliniczny biskupa Rzymu jest krytyczny. Powodem do niepokoju były też kryzysy, po których lekarze musieli podłączyć głowę Kościoła do maszyny wspierającej oddychanie. W niedzielę, 9 marca Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało komunikat w sprawie zmiany stanu, jaką odnotowano u papieża. W tle wciąż trwają spekulacje o ewentualnej abdykacji i przygotowaniach do konklawe.

Stan papieża Franciszka się poprawia

Od rozpoczęcia hospitalizacji papieża Franciszka Watykan regularnie informuje o stanie zdrowia Ojca Świętego. W mediach pojawiają się komunikaty, czasem bardzo szczegółowe, opracowane przez lekarzy oraz Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak przekazano, biskup Rzymu chce, by wierni wiedzieli, co się z nim dzieje.

W niedzielnym oświadczeniu poinformowano, że papież miał spokojną noc i obecnie odpoczywa. Ogłoszono również, że stan kliniczny papieża Franciszka „wykazuje stopniową, lekką poprawę”.

Noc była spokojna, papież odpoczywa – czytamy w komunikacie.

W sobotnim biuletynie poinformowano, że Ojciec Święty nie ma gorączki, a wyniki badań, w tym morfologii krwi są również stabilne. Wyjaśniono, że „stan kliniczny Ojca Świętego w minionych dniach pozostał stabilny i w konsekwencji świadczy o dobrej odpowiedzi na terapię”.

Papież Franciszek abdykuje?

Papież Franciszek zwołał konsystorz – specjalne zgromadzenie kardynałów – w celu omówienia kanonizacji dwóch błogosławionych: Giuseppe Gregorio Hernandeza Cisnerosa z Wenezueli oraz Bartolo Longo z Włoch. Decyzja ta wpisuje się w tradycyjny proces Kościoła katolickiego, w którym kanonizacja wymaga zatwierdzenia przez kolegium kardynalskie.

Zwołanie konsystorza przez papieża Franciszka natychmiast wywołało falę spekulacji, zwłaszcza w kontekście jego ostatnich problemów zdrowotnych. Przypomniano sytuację z 2013 roku, kiedy to papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację właśnie podczas podobnego konsystorza.

Media spekulują, że decyzja Franciszka o zgromadzeniu kardynałów może być sygnałem przygotowania do rezygnacji z urzędu. Choć papież wcześniej zapewniał, że nie planuje podążać śladem swojego poprzednika, to jego osłabienie i częste hospitalizacje sprawiają, że temat abdykacji wraca na pierwsze strony gazet.

Na medialne spekulacje dotyczące rezygnacji papieża odpowiedział watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin. Podkreślił on, że pogłoski o ewentualnej abdykacji są „niepotrzebne” i że konsystorz dotyczy wyłącznie spraw kanonizacyjnych.

Na co choruje papież Franciszek?

​Papież Franciszek, mający 88 lat, od 14 lutego 2025 roku przebywa w rzymskiej klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Początkowo zdiagnozowano u niego zapalenie oskrzeli, które przekształciło się w bardziej poważne zapalenie płuc. Dodatkowo stwierdzono anemię oraz małopłytkowość.

Stan zdrowia papieża jest monitorowany przez lekarzy, którzy odnotowują stopniową, lekką poprawę. Franciszek nie ma gorączki, a wyniki badań, w tym morfologii krwi, są stabilne. Mimo to, ze względu na złożoność sytuacji, lekarze wstrzymują się z dalszymi rokowaniami.

