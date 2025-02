Papież Franciszek trafił do rzymskiej Polikliniki Gemelli, gdzie lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc. Watykan nie podał szczegółowych informacji na temat przebiegu leczenia, jednak wiadomo, że papież pozostaje pod stałą opieką lekarzy.

W związku z jego stanem zdrowia w wielu miejscach na świecie wierni rozpoczęli modlitwy w jego intencji. Szczególne działania podjęto w Watykanie, gdzie zorganizowano codzienną modlitwę różańcową na placu Świętego Piotra.

Codzienne modlitwy za papieża Franciszka

Kapelan rzymskiej Polikliniki Gemelli ksiądz Nunzio Corrao, zaapelował w sprawie papieża Franciszka. Kapłan nawiązał do Listu Świętego Pawła do Rzymian, a jego słowa wybrzmiały podczas jednej z mszy za papieża Franciszka:

Spes contra spem (nadzieja wbrew nadziei)

Dodatkowo, włoski kapłan dodał, że jego zdaniem papież mimo swojego stanu zdrowia, modli się o pokój na świecie i myślami jest z poszkodowanymi w licznych wojnach, które mają miejsce od kilku lat.

Jestem pewien, że papież poświęci ten moment swojego cierpienia prosząc Boga o pokój po trzech latach wojny w Europie, a także na Bliskim Wschodzie. Nie zapominajmy o wszystkich innych wojnach

Na co choruje papież Franciszek?

Papież Franciszek trafił do rzymskiej Polikliniki Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Choroba ta dotyka obu płuc jednocześnie, co może prowadzić do trudności w oddychaniu i wymaga intensywnej terapii. W ostatnich dniach stan zdrowia papieża uległ pogorszeniu, co skłoniło lekarzy do podjęcia decyzji o hospitalizacji. Watykan nie ujawnił szczegółów dotyczących leczenia, jednak wiadomo, że Franciszek znajduje się pod stałą opieką specjalistów.

W odpowiedzi na jego stan zdrowia wierni z całego świata rozpoczęli modlitwy w jego intencji. Szczególne znaczenie mają codzienne modlitwy różańcowe na placu Świętego Piotra, które odbywają się o godzinie 21. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, podkreślił, że papież otrzymuje najlepszą możliwą opiekę i że wszyscy mają nadzieję na jego szybki powrót do zdrowia.

Watykan ostrzega przed fake newsami w związku ze stanem zdrowia papieża

Watykan zwraca uwagę, że w dobie powszechnego dostępu do informacji, szczególnie w mediach społecznościowych, łatwo o rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości. Dlatego tak istotne jest, aby czerpać informacje z wiarygodnych źródeł i unikać dzielenia się niesprawdzonymi doniesieniami. Władze kościelne zapewniają, że będą regularnie informować o stanie zdrowia papieża poprzez oficjalne kanały komunikacji.

W obliczu obecnej sytuacji, Watykan zachęca wiernych do modlitwy w intencji papieża Franciszka oraz do zachowania spokoju i rozwagi w obliczu pojawiających się informacji. Podkreśla również, że jedność i wsparcie duchowe są kluczowe w trudnych momentach dla Kościoła.

