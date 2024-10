Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej cenionych aktorek w Polsce i nie może narzekać na brak pracy. 44-latka zawsze wygląda idealnie, postanowiliśmy zapytać ją o to, co robi, by się tak prezentować. W rozmowie z nami Małgosia uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła swój sekret! Musicie, to zobaczyć.

Małgorzata Socha zdradziła sekret swojej sylwetki

Małgorzata Socha szerszej publiczności dała się poznać po tym jak wystąpiła w kultowym serialu "Brzydula", gdzie wcielała się w rolę Violetty Kubasińskiej. Rola okazała się przełomowa w jej karierze i przyniosła jej ogromną popularność. Małgorzata Socha już od lat zachwyca swoją nienaganną figurą i ciężko w to uwierzyć, że w tym roku skończyła 44-lata, a także jest mamą trójki dzieci. Aktorka może pochwalić się przepiękną sylwetką, której mogą pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Jaki jest jej sekret? W rozmowie z Party.pl Małgorzata Socha otworzyła się i wyznała całą prawdę!

To jest trochę tak, że staram się ćwiczyć, staram się, gdzieś tam rozsądnie jesć(...) przy tym ile mam obowiązków i pracy zawodowej jest to niesystematyczne, więc zawsze jest ten trud, ale cieszę się, że został doceniony - wyznała Małgosia.

A co jeszcze powiedziała w tym temacie? Przekonajcie się sami i zobaczcie wideo!

