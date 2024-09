Marcin Łopucki jest mistrzem Europy i wicemistrzem świata w kulturystce i oczywiste jest, że bardzo dba o swoją sylwetkę. Doda, która obecnie odpoczywa na wakacjach również kocha sport, co widać po jej nienagannej figurze. Ukochany Katarzyny Skrzyneckiej właśnie wypowiedział się na temat jej sylwetki i to w samych superlatywach!

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są małżeństwem od 2009 roku. Mąż aktorki jest mistrzem Polski i Europy w fitnessie. Para doczekała się dwóch pięknych córek: Aliki i Ilii. 53-latka cieszy się sporą sympatią widzów, choć pojawiają się również osoby, które nie szczędzą jej krytyki. Ostatnio lawina hejtu wylała się na Katarzynę Skrzynecką, gdy pokazała serię przerobionych zdjęć, a prezenterka musiała czytać wiele przykrych komentarzy dotyczących swojej figury. Mąż celebrytki jednak zawsze był przy jej boku i jej bronił.

Trzeba sobie uświadomić, że dzisiaj świat stanął na głowie i przerzucił cały system wartości na to, jak wyglądamy. To jest choroba XXI wieku. Nie starajmy się tego ukrywać, że piętnuje się osoby, które nie są super szczupłe fit, bo przecież to jest najważniejsze w życiu. Nie mamy pracować, mamy trenować. Wszyscy inni są niepotrzebni w życiu, na to wychodzi. Trzeba przetrzeć oczy i racjonalnie podejść do życia, że świat nie kręci się tylko na sylwetce

— powiedział mąż Katarzyny Skrzyneckiej dla Jastrząb Post.