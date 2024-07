Rozpoczyna się kolejna edycja najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu modelingowego THE LOOK OF THE YEAR. Gala finałowa wydarzenia odbędzie się we wrześniu 2016 r. W tym roku impreza przechodzi rewolucyjną zmianę! Jaką? Poznajcie zmiany w regulaminie!

Reklama

Rusza konkurs The Look of the Year!

Od 2016 r. biuro THE LOOK OF THE YEAR w Polsce wprowadza rewolucyjną zmianę w realizacji konkursu. Oprócz wyboru najlepszej modelki roku, w eliminacjach i castingach w całej Polsce będą mogli wziąć udział także mężczyźni.

W 2016 roku na wrześniowej gali finałowej konkursu THE LOOK OF THE YEAR zostaną najlepsi modele w Polsce! Castingi i eliminacje rozpoczną się w marcu, ale już teraz zachęcamy do zgłaszania się do konkursu drogą online za pośrednictwem zakładki CASTING na www.thelookoftheyear.pl.

Oto kryteria dla wszystkich chętnych:

Zobacz także

Dla kobiet: wiek 15-22, wzrost minimum 173 cm

Dla mężczyzn: wiek 15-26, wzrost minimum 183 cm

W sesji zdjęciowej do kampanii promocyjnej tegoroczną edycję THE LOOK OF THE YEAR wzięli udział poprzedni zwycięzcy: Aleksandra Kielan (zwyciężczyni z 2014 roku), Adrianna Sieklińska (zwyciężczyni z 2015 roku) oraz Adrian Polak (MORE Models) i Jakub Wolski (MORE Models).

The Look Of The Year jest najstarszym konkursem modelingowym dla osób, które chcą spróbować swoich sił w świecie mody. Polska edycja cieszy się coraz większą popularnością wśród młodych osób, czego dowodem są sukcesy modelek, które zaczęły swoje kariery od zwycięstwa w konkursie – mówi Jagoda Piątek-Włodarczyk, organizatorka polskiej edycji.

THE LOOK OF THE YEAR to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs modelingowy na świecie. Od ponad 30 lat, w ponad 50 krajach, poszukuje się nowych twarzy świata mody. Konkurs THE LOOK OF THE YEAR to początek wielkich karier ikon mody takich jak: Cindy Crawford, Gisele Bundchen czy Kasia Smutniak. Jak będzie tym razem?

Zobacz: Anna Wendzikowska, Kamila Szczawińska i Ekskluzywny Menel na konferencji Look of The Year ZDJĘCIA

Zwycięzcy z poprzednich edycji.

Reklama

Kto będzie następny?