Manicure i pedicure to zabiegi kosmetyczne rąk i stóp. Wykonuje się je w celu pielęgnacji, trwałości i estetyki obrębu paznokci. Paznokcie akrylowe są odporne na złamania i zarysowania. Lakier akrylowy utrzymuje się do 3 tygodni. Paznokcie żelowe modelują i nabłyszczają płytkę. Jest to szybka i prosta metoda pielęgnacji paznokci. Lakier hybrydowy wymaga zastosowania lampy UV i dwóch warstw lakieru. Jest to jednak najtrwalsza metoda malowania paznokci.

Paznokcie akrylowe – wady i zalety stosowania lakieru akrylowego

Paznokcie akrylowe są przedłużane utwardzanym akrylem. Jest to proszek, który modeluje płytkę paznokci i nadaje jej oczekiwany kształt. Ta metoda jest szczególnie polecana osobom z cienkimi i delikatnymi paznokciami. Do zalet stosowania lakierów akrylowych zalicza się:

dużą odporność na zarysowania i złamania;

ochronę płytki paznokci, dzięki czemu ma ona szanse odbudować się pod masą akrylową;

materiał akrylowy utrzymuje się do 3 tygodni;

Wadą stosowania lakierów akrylowych jest brzydki zapach podczas ich nakładania. Jest to szczególnie uciążliwe dla kobiet, które lubią często zmieniać kolor.

Lakiery żelowe – modelowanie, pigmentacja i nabłyszczanie paznokci

Manicure żelowy jest metodą przedłużania i upiększania paznokci. Ta technika wymaga nałożenia trzech lub więcej warstw żelu, które są utwardzane za pomocą lampy UV. Naświetlanie trwa około 3 minut. Najczęściej stosowane są żele jednofazowe, ponieważ wszystkie warstwy są na bazie tego samego żelu. Dzięki temu możemy zaoszczędzić znacznie więcej czasu. Inne dostępne rodzaje żelów mają właściwości nabłyszczające, modelujące, napigmentowane, brokatowe i kamuflujące. Główne zalety metody żelowej to szybkość i prostota nakładania, a także stosunkowo niska cena zabiegu oraz naturalny kształt i wygląd paznokcia. Z drugiej jednak strony uzyskany kolor może być niejednolity. Wynika to z tego, że pomiędzy warstwy łatwo może dostać się powietrze. Ponadto żelowe paznokcie częściej się łamią a przy częstym ich nakładaniu coraz trudniej je utwardzić.

Lakiery hybrydowe – trwałość i estetyka

Lakier hybrydowy jest techniką stylizowania paznokci za pomocą specjalnego preparatu oraz lampy UV. Zabieg ten można wykonać u kosmetyczki lub w domowych warunkach. Przed malowaniem należy usunąć wszystkie skórki z palca i wypolerować płytkę paznokci. Następnie nakłada się kolorowy lakier oraz substancję UV. Główna zaleta lakieru hybrydowego to jego trwałość. Tę technikę zaleca się szczególnie osobom pracującym lub wyjeżdżającym na dłuższy urlop. Jest to również bezpieczna metoda dla paznokci. Wzmacnia ona płytkę i zapobiega uszkodzeniom. Jednak po tygodniu można zauważyć odrastanie paznokcia, co daje nieestetyczny efekt.

