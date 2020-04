Ten lakier do paznokci utrzymuje się tak długo jak hybryda. Kosztuje tylko 19 złotych!

Nawet teraz podczas siedzenia w domu marzysz o pięknych paznokciach w najmodniejszych kolorach sezonu 2020? To idealny czas, aby o nie zadbać, ale również cieszyć się długo utrzymującym lakierem. Manicure możesz zrobić sama, używając lakieru o innowacyjnej technologii, który daje efekt lakieru hybrydowego!

Lakier do paznokci z efektem hybrydy

Kwarantanna związana z koronawirusem to doskonały czas, aby zadbać nie tylko o dłonie, ale i paznokcie oraz poćwiczyć samodzielny manicure. Jeśli marzysz o pięknych kolorowych paznokciach nawet w domu, warto sięgnąć po lakiery, które ich nie zniszczą i długo utrzymają się na paznokciach. Na rynku dostępnych jest mnóstwo lakierów i marek, które obiecują super trwałość. Jednak na jaki się zdecydować szczególnie, kiedy zależy nam na długotrwałym efekcie?

Instagram

Piękny kolor, połysk oraz efekt lakieru hybrydowego zapewni lakier solarny SolarGel marki Kinetics. Nadaje piękny kolor i połysk, a najważniejsze, że wykonasz go sama bo nie potrzebujesz specjalnej lampy - ten lakier utwardzany jest poprzez działanie naturalnego światła słonecznego. Możesz stosować go razem ze specjalnym topem solarnym, aby jeszcze bardziej zwiększyć trwałość i połysk twojego manicure. Nie wiesz na jaki kolor się zdecydować? Wiosna w pełni warto zaszaleć, paleta barw jest imponująca!

Mat. prasowe

Taki lakier będzie idealną opcją dla wszystkich z was, którym zależy na szybkim manicure z długim efektem, a najważniejsze jest to, że zmyjesz go przy pomocy samego zmywacza do paznokci! Lakier SolarGel Kinetics kosztuje 19,99 zł/ 15 ml, jest bardzo wydajny, dobrze się rozprowadza, ma efekt lakieru hybrydowego a do wyboru macie wiele opcji kolorystycznych.

Warto dodać, że te lakiery na Wizaż.pl zebrały 5/5 w pięciopunktowej skali!

Moje paznokcie są dość odporne na lakiery, ponieważ są miękkie i łamliwe, lakier się ich zwyczajnie nie trzyma. Ten lakier wyjątkowo długo utrzymuje się na mojej płytce, spokojnie przechodzę w nim tydzień, także jeśli ktoś ma mocne paznokcie będzie jeszcze bardziej zadowolony:)

Bardzo długo utrzymują się na paznokciu, a wykończone top coat tej firmy zapewniają jeszcze większą "przeżywalność" i połysk.

Bogata, intensywna gama kolorów. Najchętniej wykupiłabym wszystkie. Nie niszczą paznokcia jak hybrydy i przy takiej trwałości to duże odkrycie i duży plus dla firmy łotewskiej.

Lakiery Kinetics dostępne są również w naturalnych i bardzo modnych odcieniach nude, bieli i pastelowych różach oraz eleganckiej klasycznej czerwieni! Na jaki kolor się skusisz tej wiosny?