Doda została zaproszona do śniadaniówki Polsatu "Halo tu Polsat", gdzie zasiadła na kanapie z prowadzącymi Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Piosenkarka nie przyszła tam sama, bo ze swoimi pupilami, które są oczkiem w głowie psiej mamy. Podczas programu piosenkarka opowiedziała o pomocy dla powodzian, planach na przyszłość, a także o tym, czy jest "do wzięcia".

Doda w śniadaniówce Polsatu przywitana została przez swoich fanów, którzy od samego rana czekali na swoją idolkę. Piosenkarka i prowadzący podczas porannego programu żonglowali pytaniami na różne tematy. Nie mogło zabraknąć tematu pomocy Dody dla powodzian. Piosenkarka nie dość, że sama pomagała potrzebującym, to zaangażowała do tego wielu wiernych fanów.

To był naprawdę wyjątkowy czas. Wiele ludzi z tego co wiem również moich fanów zareagowało

Zachwycona Katarzyna Cichopek zauważyła, że Doda jest niezłamana i oddziela swoje życie zawodowe od prywatnego.

Bardzo dużo różnych rzeczy w życiu przeszłam i bardzo cenie sobie spokój, to jest dla mnie priorytet. A wiem, że moje słowa znaczą więcej niż 1000 kampanii

Maciej Kurzajewski pociągnął temat, rozwijając o pytanie, czy Doda uważa, że w życiu ludzie muszą się tłumaczyć ze swoich wyborów i decyzji.

To zależy! Jeśli ktoś daje przyzwolenie... otwiera drzwi do swojego życia prywatnego, to nie łatwo je zamknąć, ale każdy ma prawo je zamknąć w dowolnym momencie

- odpowiedziała Dorota Rabczewska.