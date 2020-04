Ten lakier do paznokci za 8 złotych utrzymuje się tyle co hybryda! "Nie odpryskuje się podczas mycia naczyń"

Teraz kiedy wszystkie salony pielęgnacyjne są zamknięte, wiele kobiet ma problem z odpowiednią pielęgnacją swoich paznokci - co zrobić z naszymi paznokciami, kiedy nie mamy w domu lampy ani lakierów hybrydowych? Albo jeśli nawet je mamy, a nie potrafimy używać jej w odpowiedni sposób? Na ratunek przychodzą nam lakiery do paznokci, których możesz używać jak klasyczny lakier, a utrzymują się na paznokciach nawet do 7 dni. Oto jedna z takich propozycji - to Nail Gels od Avon za... Uwaga! Zaledwie 7,99 zł!

Zobacz także: Jak ukryć odrost? Oto 5 fryzur bez farbowania, które dają efekt WOW!

Lakier do paznokci zamiast hybrydy? Jak to działa?

Producent Nail Gels przekonuje, że kolor na paznokciach po pomalowaniu lakierem będzie się utrzymywał nawet 7 dni. Wizażanki potwierdzają, że lakier utrzymuje się naprawdę długo - minimum cztery dni na paznokciach u dłoni. Lakier Nail Gels od Avon uzyskał na forum Wizażu ocenę 4,2 /5:

Lakier jest bardzo trwały i nic nie odpryskuje, nawet podczas mycia naczyń.

Na paznokciach u rąk utrzymuje się 4 dni bez odpryskiwania, na paznokciach u stóp nawet dłużej niż 7!

Lakier ma odpowiednią konsystencję, nie zalewa skórek. Krycie też ma dobre wystarczy raz pomalować aby uzyskać odpowiedni kolor.

Lakier pięknie odbija światło, nie odpryskuje jak większość zwykłych lakierów. Co mnie zaskoczyło, bardzo szybko wysycha - piszą wizażanki.

Dostępnych jest wiele kolorów Nail Gels od Avon. Postawicie na bardziej szalone czy na przykład na klasyczny nude?

Oto kilka inspiracji z Instagrama. Na który kolor się skusisz?