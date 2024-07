Jeśli znudził ci się zwykły lakier do paznokci, czas wypróbować inne formy ozdobienia paznokci. Paznokcie można ozdobić w przeróżny sposób, poczynając od cyrkonii, brokatu, a kończąc na stemplach i naklejkach.

Cyrkonie na paznokciach

Cyrkonie na paznokciach idealnie pasują na sylwestra, imprezę czy wesele. Najpopularniejsze są cyrkonie okrągłe i cyrkonie w kształcie diamentów, które występują w przeróżnych kolorach. Wykorzystywane są do wtapiania w paznokcie żelowe lub akrylowe, jak i do naklejania na paznokcie naturalne. Cyrkonie przeważnie nakłada się zwilżonym patyczkiem, bądź wykałaczką na świeżo pomalowany paznokieć.

Brokat na paznokciach

Brokat na paznokciach przeważnie wykorzystywany jest przy manicure sylwestrowym, andrzejkowym, czy weselnym. Brokat występuje we wszystkich kolorach, a sposób jego nakładania jest prosty. Pomalowany paznokieć (zanim wyschnie lakier) zanurz w pojemniczku z brokatem. Po wyjęciu, brokat lekko i równomiernie wklep w lakier, uważając przy tym, by nie uszkodzić paznokcia.

Naklejki na paznokcie

Naklejki na paznokcie występują w przeróżnych kształtach i wzorach, np. kwiatki, serduszka, zwierzątka, listki, szlaczki, kokardki. Naklejki na paznokcie są najprostszą formą ozdabiania paznokci. Dzięki nim możesz stworzyć niepowtarzalny manicure, który sprawdzi się przy każdej okazji. Ciemne naklejki należy stosować na paznokcie pomalowane na jasny kolor, a jasne ozdoby na ciemny manicure. By przykleić naklejkę na płytkę paznokcia należy odkleić ją pęsetą i nakleić na płytkę paznokcia. Na koniec paznokieć warto pomalować bezbarwnym lakierem.

Stemple na paznokcie

Stemple na paznokcie są coraz częściej wykorzystywane do eleganckiego i niepowtarzalnego manicure. Do wykonania stempelków potrzebny jest jasny i ciemny lakier, np. jasny beż i ciemny brąz. Pomaluj paznokcie jasnym lakierem. Wybrany wzór na blaszce pomaluj ciemnym lakierem. Następnie za pomocą specjalnej zdrapki (zwykle dołączona jest do zestawu) usuń nadmiar ciemnego lakieru z blaszki. Potem stempel (będący w zestawie) przyłóż do blaszki i odciśnij na nim dokładnie wzorek wypełniony lakierem. Odbity wzorek na stempelku przyłóż do paznokcia w ten sposób, aby krawędź wzorku dopasowana była do krawędzi paznokcia. Na koniec za pomocą wacika nawilżonego zmywaczem zmyj wzorek odbity poza paznokciem. Całość możesz utwardzić bezbarwnym lakierem.

