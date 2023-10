Na scenie nie da się oderwać od niego wzroku, jak jest na co dzień? Podobnie! Michał Szpak jakiś czas temu wybrał się do jednej z warszawskich restauracji w Hali Koszyki, a na miejscu pojawili się paparazzi. Takie zdjęcia to naprawdę rzadkość - zobaczcie więc, jak artysta prezentuje się na co dzień. Też zwróciliście uwagę głównie na jego paznokcie?

Złote paznokcie Michała Szpaka

Michał Szpak odkąd pojawił się na polskiej scenie muzycznej nazywany jest kolorowym ptakiem polskiego show-biznesu. Wokalista za każdym razem prezentuje naprawdę oryginalne kreacje - nie boi się odważnych połączeń, wybiera lateks czy skórę, często odsłania ciało. Tak było niedawno podczas festiwalu Polsatu w Sopocie - kreacja Szpaka wzbudziła sensację. Jednak gwiazdor nie zamierza się zmieniać:

Ciuchy, które na sobie noszę to część mojej osobowości. Niektórzy nazywają mnie przebierańcem, ale to nie są przebieranki. Wszystko jest od początku do końca przemyślaną kreacją artystyczną, nie tylko na scenę, ale też na ulicę. Strojem wyrażam siebie i swoje emocje - mówił kilka lat Michał temu w jednym z wywiadów.

Jak zobaczycie poniżej, na co dzień Michał Szpak jest nieco mniej ekstrawagancki, ale z pewnością nie ma mowy o nudzie. Tego dnia miał na sobie zwykłe dresowe spodnie, ale dobrał do nich... klasyczną satynową koszulę w kwiatowe wzory! Hit czy kit?

I tak jednak największą uwagę zwraca jego manicure - Michał Szpak nieco zaszalał z długością paznokci, które pomalował na metaliczny złoty kolor. Trzeba przyznać, że wyglądają spektakularnie. Jednak czy są praktyczne? To już pewnie mniej istotne...

Michał Szpak po serii telewizyjnych koncertów (zaśpiewał nie tylko w Sopocie, ale również w Gdańsku podczas koncertu Polsatu "Pokolenia wolności") ruszył w trasę koncertową JOWISZJA TOUR po całej Polsce. Jego występy cieszą się niezwykłą popularnością, na każdym z nich pojawiają się tłumy. Za każdym razem na scenie prezentuje kreacje, które zapierają dech w piersi. Jak widać, na co dzień nie może być inaczej!