Szerokie paznokcie – jak je malować by wydawały się długie i smukłe?

Szerokie paznokcie możesz optycznie zwęzić odpowiednią metodą malowania a także wydłużyć właściwą pielęgnacją. Do pielęgnacji szerokich paznokci potrzebujesz szklanego pilnika, bananowego pilnika, drewnianego patyczka do manicure oraz ciemnych lakierów do paznokci.