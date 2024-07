Paski na paznokciach to modny trend w technikach malowania paznokci. Równe i precyzyjnie namalowane paseczki można narysować własnoręcznie, wykorzystując do tego wąską samoprzylepną taśmę kosmetyczną.

Do namalowania pasków na paznokciach potrzebujemy: dwóch lakierów, np. białego i niebieskiego, wąskiej samoprzylepnej taśmy kosmetycznej (dostępne są w sklepach internetowych w cenie ok. 2-3 zł), pęsety i utwardzacza do manicure.

Krok 1 – Przygotowanie paznokci

Przed wykonaniem pasków na paznokciach powinniśmy odpowiednio przygotować paznokcie – piłujemy je na równo papierowym pilniczkiem w jednym kierunku, odsuwamy delikatnie skórki drewnianym patyczkiem, płytkę paznokci odtłuszczamy wacikiem zwilżonym w zmywaczu i nakładamy bazę pod lakier, dzięki której paznokcie się nie przebarwią pod wpływem lakieru.

Krok 2 – Nałożenie lakieru

Kolejnym krokiem jest pomalowanie paznokci równomiernie na biało.

Krok 3 – Paski na paznokciach

Za malowanie paseczków zabieramy się w chwili, gdy lakier całkowicie wyschnie. Dzięki temu lakier nie odklei się od paznokcia razem z taśmą. Z wąskiej taśmy kosmetycznej wycinamy 4-5 dwucentymetrowych paseczków. Liczba paseczków zależy od tego jak szerokie chcemy mieć paski na paznokciach (im szersze paski tym mniej wycinamy paseczków). Paseczki z taśmy przyklejamy do paznokcia w równych odstępach (najlepiej, aby ostępy odpowiadały szerokości tasiemki). Tasiemki przyklejamy w pionie, poziomie lub na skos – zależnie od wybranego wzoru. Następnie niebieskim lakierem malujemy całą powierzchnię paznokcia – także paski. Czekamy, aby lakier całkowicie wysechł i za pomocą pęsety odklejamy każdy paseczek taśmy.

Krok 4 – Utwardzenie manicure

Aby paski na paznokciach były gładkie, trwałe i nie odpryskiwały, nakładamy bezbarwny utwardzacz.

