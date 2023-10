Joanna Opozda w Dniu Ojca opublikowała urocze zdjęcie z synkiem, Vincentem. W komentarzach nie zabrakło pochwał i komplementów, ale również mocnych wpisów na temat taty chłopca, Antoniego Królikowskiego. Aktorka nie wytrzymała:

A co ma po takim komentarzu poczuć osoba taka jak ja która nie jest w stanie wpłynąć na „pewne sytuację”?

Joanna Opozda uderza w Królikowskiego w Dniu Ojca!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się jeszcze przed narodzinami syna, Vincenta. Od tamtej pory nie mają dobrych relacji, jest wręcz przeciwnie - swego czasu mocno atakowali się w sieci, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Opozda zarzucała Królikowskiemu m.in. to, że nie płaci alimentów na chłopca, ten zaś uważał, że aktorka utrudnia mu kontakt z synem. Oboje od miesięcy czekają na sprawą rozwodową.

W Dniu Ojca Joanna Opozda opublikowała urocze zdjęcie z Vincentem, które szybko zdobyło dziesiątki komplementów. Na niektóre gwiazda zareagowała:

Jesteś Mamą i Tatą w jednym Asia! Więc wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta

tez uważam, ze dzień ojca to święto każdej samodzielnej mamy ❤️ - odpisała Opozda.

Kolejny komentarz nie do końca spodobał się Joasi.

Instagram/@asiaopozda

Jedna z internautek napisała, że matka nie jest w stanie zastąpić ojca:

niestety to nieprawda, Mama to Mama a Tata to Tata , inne są ich role w życiu i brak ojca zawsze dziecko odczuje bez względu na to jak dzielna będzie Mama, mam nadzieje ze każdy Ojciec to zrozumie , pozdrowienia.

Opozda nie zostawiła tego wpisu bez odpowiedzi:

znam wielu ludzi którzy stwierdzili (już jako świadomi, dorośli ludzie) że woleliby chować się bez ojca, niż np z ojcem tyranem, alkoholikiem itd . Krótko mówiąc z nieodpowiedzialnym człowiekiem, który wyrządził więcej krzywdy niż dobrego … wiec nie generalizujmy. Każdy przypadek jest inny. Oczywiście, że w idealnym świecie dziecko powinno mieć 2 super rodziców. I byłoby wspaniale gdyby rodzice wspólnie wychowali dzieci, utrzymywali je i troszczyli się o nie. Po prostu je kochali. Niestety rzeczywistość bywa brutalna. Egoistów, narcyzów i socjopatów nie brakuje. Wystarczy od czasu do czasu posłuchać wiadomości. Wiem, że na pewno chciałaś dobrze pisząc ten komentarz ale to co napisałaś może być krzywdzące dla ludzi którzy chowali sie bez ojców, albo z takimi jak wyżej. Bo co tzn, ze dzieci musza mieć mamę i tatę? Tzn ze jak nie maja to będą jakieś… nie wiem… gorsze ? Wybrakowane? Nie maja szans na normalny rozwój?nie mają szans na bycie szczęśliwym i spełnionym człowiekiem?

Instagram @asiaopozda/@antek.krolikowski

Dalej było jeszcze ostrzej - Opozda zabrała głos w sprawie Królikowskiego i zdradziła, jak dziś wyglądają jego relacje z Vincentem:

A co ma po takim komentarzu poczuć osoba taka jak ja która nie jest w stanie wpłynąć na „pewne sytuację”? Ma się biczować, że „ojciec” jej dziecka ostatni raz widział je prawie 8 miesięcy temu? Że nie płaci alimentów? Że nawet nie kiwnął palcem żeby zabezpieczyć kontakty? Nie. Przynajmniej ja nie mam zamiaru. Więc, jak będzie trzeba będę „tatą”. Nauczę się grać w piłke nożną i będę chodzić z nim na ryby. Grunt to się nie załamywać i cieszyć się tym co sie ma. Poza tym są różne badania na ten temat i większość jest zgodna co do tego, że dziecko musi przede wszystkim mieć poczucie bezpieczeństwa i być kochane.

Ale to nie koniec! Opozda dodała również fotkę w czapce z wymownym napisem:

"Głowa rodziny"

Myślicie, że Antek odpowie?

