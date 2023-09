Błyszcząca Pisarek, Jabłczyńska z bufiastymi rękawami i Mucha w brokacie. Odważne stylizacje gwiazd na imprezie YSL

Kolejna, 10. edycji Party Fashion Night przyciągnęła całą rzeszę naszych rodzimych gwiazd ze świata mody i show-biznesu. Tej nocy na warszawskim wydarzeniu nie mogło zabraknąć modelki, ulubienicy wielu projektantów i czołowej polskiej "Top Model". Karolina Pisarek zaskoczyła swoją zmysłową kreacją. Jak się prezentowała? Party Fashion Night 2022: Karolina Pisarek i jej zmysłowa kreacja We wtorkowy wieczór, 11 października na Torze Służewiec zjawiła się cała plejada polskich, czołowych projektantów oraz gwiazd. Wszystko ze względu na 10. edycję Party Fashion Night . Podczas wyjątkowego wydarzenia kreatorzy mieli okazję przestawić swoje kolekcje oraz muzy - dobrze znane ze świata mody i show biznesu. Tej nocy na ściance nie mogło zabraknąć także Karoliny Pisarek, która właśnie pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami" . Modelka zaprezentowała nietypową stylizację, odsłaniając sporo ciała! Zobacz także: Karolina Pisarek zaliczyła małą wpadkę w rozmowie z Izabelą Janachowską! Tego wieczoru Karolina Pisarek postawiła na odważny look, w którym główną rolę odgrywał przeźroczysty komplet. Dopasowany top w cielistym kolorze, podkreślił dekolt modelki, jednocześnie odsłaniając idealnie płaski brzuch. Z kolei przeźroczyste spodnie o kroju dzwonów, z dodatkiem cekinów, oddały wieczorowy charakter kreacji. Idealnym elementem, który uzupełnił nietuzinkową i odważną stylizację okazała się być krótka, oversize'owa, biała marynarka. Zobacz także: Karolina Pisarek mieszka w tak dużej willi, że zdarza jej się dzwonić do męża. WIDEO Karolina Pisarek postawiła także na bardzo delikatny i świeży makijaż, w typie "no make-up". Jego uzupełnieniem okazał się być bujna fryzura i grzywka zaczesana na jedną...