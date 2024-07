Przez wiele ostatnich sezonów szpilki na platformie królowały wśród reszty modnych szpilek do sukienki. Teraz na czasie stały się buty bez podwyższenia, za to zakończone w szpic. Są bardzo eleganckie i idealnie pasują również do jeansów rurek czy eleganckich, materiałowych spodni.

Szpilki kształtują sylwetkę: optycznie wydłużają i wyszczuplają nogi. To idealne rozwiązanie dla kobiet niskich lub takich, które mają trochę więcej kilogramów. Wtedy but na wysokim obcasie wysmukli sylwetkę i nada jej bardziej kobiecych kształtów. Do tego chodzenie na szpilkach po prostu wymusza właściwą postawę – w takich butach trudno się garbić czy powłóczyć nogami.

Modne szpilki do sukienki: jaki fason wybrać?

Szpilki do sukienki powinny być dopasowane do jej modelu i koloru. Na rynku obuwniczym mamy dostępnych kilka fasonów szpilek:

na platformie – fason szczególnie polecany niewysokim kobietom. Platforma pod palcami sprawia, że sam obcas jest dłuższy (sięga nawet 15 centymetrów), a cały but wyższy. Taki fason wyszczupla łydkę, podkreśla kształt ud i pośladków. Szpilki na platformie można założyć zarówno do sukienki rozkloszowanej, jak i dopasowanej do figury;

Szpilki, których nie powinno łączyć się z żadną sukienką to przede wszystkim szpilki z kożuszkiem, sznurowane z przodu czy we wzory (m.in. motyw zwierzęcy, kwiatowy itp.).