Anna Lewandowska pozuje w modnym swetrze. Ten kolor i fason to must have na wiosnę 2023

Chociaż Anna Lewandowska najczęściej pokazuje się na swoim Instagramie w drogich strojach sportowych, to wrzuciła ostatnio kilka zdjęć w modnych swetrach . Będą idealne na ciepłą końcówkę zimy i wiosnę 2023 . Spis treści: Modny sweter na wiosnę 2023 w stylu Anny Lewandowskiej Seksowny crop top sweater w stylu Anny Lewandowskiej Sweter w paski w stylu Anny Lewandowskiej Modny sweter na wiosnę 2023 w stylu Anny Lewandowskiej Energetyczna czerwień to jeden z najmodniejszych kolorów nadchodzącego sezonu. Pasuje do każdej karnacji i pięknie prezentuje się zarówno na blondynkach, jak i brunetkach. Czerwony sweter Anny Lewandowskiej ma delikatny turtleneck (półgolf, stójkę), który podkreśla smukłą szyję i zapewnia ciepło podczas załamania pogody. Pod koniec zimy i wczesną wiosną, nawet jeśli zostawimy szalik w szafie, to nie zaskoczy nas nagły powiew zimnego wiatru. W czerwieni uwielbiały pokazywać się ikony stylu takie jak: Audrey Hepburn i księżna Diana . Czerwone swetry z dopasowanymi kolorystycznie dodatkami nosi także amerykańska modelka Gigi Hadid . Seksowny crop top sweater w stylu Anny Lewandowskiej Kolejny sweter, który znalazł się w garderobie Anny Lewandowskiej, to seksowny crop top podkreślający szczupłą talię fit-trenerki. Jego krótki fason wizualnie wydłuża nogi, dzięki czemu sylwetka wydaje się jeszcze szczuplejsza. Tego typu sweter będzie się modnie prezentował do kurtki typu puffer , płaszcza i kurtki przejściowej, ale także solo, bez okrycia wierzchniego. W zależności od upodobań, można wybrać przylegający do ciała model taliowany, lub taki bardziej obszerny, sprawiający wrażenie komfortowego luzu. Sweter typu crop top może stanowić także uzupełnienie do sukienki, albo dodatek w stylu paryskim, który będziemy nosić przewieszony na ramionach. Naszym...