Rajstopy kabaretki są oryginalnym dodatkiem do stroju lub bazą stylizacji. Modele z niedużymi oczkami pasują do sukienki. Kabaretki pod spodniami zestawione z trampkami lub czółenkami stworzą niezobowiązujący, ale ciekawy strój.

Reklama

Kabaretki to rajstopy wykonane z siateczki w różne wzory - najczęściej w kształcie rombów. Zależnie od stylizacji mogą być uwodzicielskie bądź eleganckie. Najlepiej prezentują się w nich panie o szczupłych nogach, ponieważ wzory z reguły pogrubiają. Rajstopy kabaretki uwidaczniają także mięśnie nóg.

Co warto wiedzieć przed zakupem kabaretek?

Decydując się na kupno rajstop z oczkami warto pamiętać o tym, że:

kabaretki najlepiej zakładać wiosną, latem oraz jesienią. W mroźne dni nie wyglądają korzystnie i jest w nich chłodno.

To jedyne rajstopy, które dobrze prezentują się z butami odkrywającymi palce .

. Najlepiej postawić na rajstopy znanych firm, aby mieć pewność, że będą dobrej jakości. Kabaretki są wykonane z dość cienkiego materiału i podatne na uszkodzenia, dlatego im lepiej zostały wykonane, tym dłużej będą gotowe do użytku.

Rajstopy z oczkami są dosyć wyzywające, dlatego należy ostrożnie łączyć je z innymi ubraniami i dodatkami. Zestawione ze skórzaną lub jeansową spódnicą wyglądają wulgarnie. Niekorzystny efekt tworzą również w połączeniu z bluzką z dekoltem, mini spódniczką bądź butami na bardzo wysokim obcasie. Zakładając kabaretki lepiej nie odkrywać całych nóg. Do szortów warto więc dołączyć wysokie kozaki, a do butów na obcasie ołówkową spódnicę.

są dosyć wyzywające, dlatego należy ostrożnie łączyć je z innymi ubraniami i dodatkami. Zestawione ze skórzaną lub jeansową spódnicą wyglądają wulgarnie. Niekorzystny efekt tworzą również w połączeniu z bluzką z dekoltem, mini spódniczką bądź butami na bardzo wysokim obcasie. Zakładając kabaretki lepiej nie odkrywać całych nóg. Do szortów warto więc dołączyć wysokie kozaki, a do butów na obcasie ołówkową spódnicę. Im mniejsze oczka kabaretek, tym efekt jest subtelniejszy. Tworząc własne zestawienia z kabaretkami, lepiej zacząć od rajstop z niewielkimi dziurkami.

Najpopularniejsze są czarne kabaretki. Można ich użyć zarówno w eleganckich, jak i codziennych zestawach. Dostępne są także w innych kolorach: naturalnym i - najlepszym na dzień - beżowym bądź kolorowe, tworzące ciekawą bazę stylizacji.

Zobacz także

Allegro promocje to doskonała okazja, aby kupić sobie najmodniejsze w tym sezonie rajstopy kabaretki.

Kabaretki do sukienki i spódnicy

Kabaretki do sukienki, np. dzianinowej, to bardzo dobry wybór. Stylizacja sprawdzi się w trakcie dnia i na wieczornym spotkaniu. Do prostych sukienek do połowy uda pasują kabaretki z niewielkimi oczkami. Brak dodatkowych ozdób i zabudowany dekolt sprawi, że strój będzie ciekawy i jednocześnie stonowany. Kabaretki pończochy z dużymi oczkami będą dobrze wyglądały wieczorem lub późnym popołudniem. W ciągu dnia mogą wyglądać zbyt wyzywająco. Czarne kabaretki warto zestawić z wieczorową suknią z odkrytymi plecami. Będzie to niezwykle zmysłowy look. Na specjalne okazje można też sięgnąć po kabaretki z cekinami lub z brokatem. Mini spódnicę i rajstopy z oczkami najlepiej zestawić z oversizowym (szerokim, w uniwersalnym rozmiarze) swetrem bądź bluzką. Równie dobrze sprawdzi się ramoneska lub męska marynarka. Dzięki tym elementom strój nie będzie wulgarny, lecz casualowy (codzienny).

Rajstopy kabaretki pod spodniami

Rajstopy kabaretki pod spodniami jeansowymi to jedno z najmodniejszych połączeń. Najlepiej zestawić je z jeansami z dużymi, wytartymi dziurami. Ciekawy efekt dają też rajstopy założone do krótkiego topu. Wystające spod spodni na wysokości talii kabaretki intrygują. Do tej stylizacji pasują też buty workery (inspirowane stylem militarnym obuwie na grubej podeszwie, sięgające nad kostkę, często ozdobione sprzączkami lub klamrami). Kabaretki podkolanówki pasują natomiast do spodni w kant sięgających tylko do kostki. Warto je połączyć z brokatowymi czółenkami lub wsuwanymi butami cut out (czyli mającymi wycięcia po bokach). Dobrze wyglądają też z trampkami.