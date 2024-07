Paznokcie pastelowe wykonane techniką manicure francuskiego dają dużo możliwości w kwestii barw na płytce paznokcia i na końcówkach. French w kolorze mięty i bladego fioletu będzie wyglądał szykownie, elegancko i bardzo świeżo.

Do wykonania pastelowych paznokci w typie manicure francuskiego potrzebujemy: dwóch lakierów, np. miętowego i blado fioletowego, samoprzylepnych pasków kosmetycznych do manicure francuskiego (dostępne są w sklepach internetowych w cenie ok. 2-3 zł), pęsety i utwardzacza do manicure.

Krok 1 – Przygotowanie paznokci do manicure

Przed wykonaniem manicure należy odpowiednio przygotować paznokcie. W tym celu piłujemy je papierowym pilniczkiem, delikatnie odsuwamy skórki za pomocą drewnianego patyczka, płytkę paznokci odtłuszczamy wacikiem zwilżonym w zmywaczu i nakładamy bazę pod lakier. Dzięki niej paznokcie nie przebarwią się pod wpływem lakieru.

Krok 2 – Nałożenie lakieru

Kolejnym krokiem jest pomalowanie paznokci równomiernie lakierem w kolorze blado fioletowym. Dla lepszego efektu nakładamy dwie warstwy lakieru. Drugą warstwę aplikujemy dopiero wtedy, gdy pierwsza jest już całkowicie sucha.

Krok 3 – Paski na paznokciach

Za malowanie końcówek zabieramy się w chwili, gdy obie warstwy lakieru zupełnie zaschły. Na każdy paznokieć przyklejamy wąski paseczek kosmetyczny do manicure francuskiego. Tasiemki przyklejamy w poziomie w odległości ok. 5 mm od końcówki paznokcia. Następnie lakierem w kolorze mięty malujemy samą końcówkę paznokcia – nie wychodzimy ponad paski w kierunku nasady płytki paznokcia. Czekamy, aby lakier całkowicie wysechł i za pomocą pęsety odklejamy każdy paseczek do manicure francuskiego.

Jasne końcówki we francuskim manicure możemy namalować także samodzielnie bez użycia pasków kosmetycznych. Za pomocą cienkiego pędzelka malujemy prostą linię oddaloną o 5 mm od krawędzi paznokcia i wypełniamy lakierem przestrzeń pomiędzy linią a zakończeniem paznokcia.

Rada: Jeżeli mamy problem z umalowaniem paznokci dłonią, która jest mniej sprawna (osoby praworęczne – dłoń lewa, osoby leworęczne – dłoń prawa), możemy ułatwić sobie wykonanie wzorków. Unieruchamiamy wówczas dłoń, która trzyma pędzelek z lakierem, a poruszamy tą bardziej sprawną dłonią, na której mają być namalowane paseczki.

Krok 4 – Utwardzenie manicure

Aby pastelowe paznokcie były trwałe a lakier nie odpryskiwał, nakładamy bezbarwny utwardzacz. Dzięki niemu powierzchnia paznokcia będzie gładka i jednolita, pomimo nałożenia trzech warstw lakieru.

