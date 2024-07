Khaki, czyli kolor ciemnej, zgaszonej, ziemistej zieleni z odcieniami brązu doskonale komponuje się w zestawieniach kontrastowych. Spodnie w kolorze oliwkowym niezwykle elegancko prezentują się z białą koszulą. W takiej stylizacji nawet bojówki z kieszeniami po bokach będą wyglądały szykownie. Khaki świetnie współgra z żółciami, czerwienią i błękitem.

Khaki kojarzony jest głównie ze stylem militarnym. Obecnie jednak kolor ten jest wykorzystywany we wszystkich rodzajach odzieży. W odcieniu zgniłej zieleni można kupić zarówno zwiewną letnią sukienkę, jak i ciepłą parkę czy spodnie z kantem.

Spodnie, spódnica i kurtka khaki

Spodnie bojówki w kolorze ziemisto-zielonym doskonale wyglądają zestawione z błękitnym t-shirtem, i karmelową kurtką bomberką. Legginsy khaki będą pięknie prezentowały się z beżową tuniką lub pomarańczową sukienką mini i balerinami w kolorze nude. Krótkie ciemno-zielone spodenki idealnie komponują się w stylizacjach z luźnymi koszulami w odcieniach pastelowych i obcisłymi czarnymi topami. Taki zestaw dopełni pasek w stylu boho i masywna bransoleta. Khaki świetnie wygląda na rozkloszowanej zwiewnej spódnicy do kolan, spiętej w talii cienkim paskiem. Idealnie będą do tego też ażurowe botki i czarna ramoneska. Kurtka khaki jest najlepsza w formie parki lub lekkiej narzutki wiosenno-letniej, która pasuje do zwiewnej kwiecistej sukienki – szczególnie, gdy rękawy zostaną podwinięte do ¾. Parka khaki to najmodniejszy od kilku sezonów fason okrycia wierzchniego. Bardzo dobrze dopełnia stylizacje z niebieskimi rurkami lub połyskującymi legginsami z imitacji skóry.

Z czym łączyć dodatki khaki

Dodatki, takie jak: paski, torebki, czapki, nerki, wisiorki, rękawiczki, czapki czy opaski, wymagają wyrazistego tła. Pasek najlepiej nosić do jasno-niebieskich jeansów lub spódnic w jaskrawych i nasyconych kolorach. Khaki fantastycznie gasi neonowe barwy, szczególnie pomarańcze. Czapka z daszkiem w kolorze ciemno-zielonym będzie znakomitym dopełnieniem sportowego outfitu oraz nonszalanckich zestawień bawełnianej bluzy z kolorowymi rurkami.

Komponując codzienne stylizacje, warto kierować się zasadą 3 kolorów. Jeżeli całość stroju będzie utrzymana w tych granicach, z pewnością będzie wyważona i niezwykle elegancka. Nie ma mowy o wpadce lub uzyskaniu efektu „przebrania się”.