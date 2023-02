Anna Lewandowska od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. I choć zazwyczaj trenerkę możemy oglądać w obcisłych sportowych topach i dopasowanych legginsach, to zarówno na Instagramie, jak i czerwonym dywanie z finezją łączy klasyczną elegancję ze sportowym sznytem, wpisującym się w obecne trendy. Tym razem ukochana żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się streetwearowym lookiem, a my patrzymy tylko na jej spodnie!

Anna Lewandowska w najmodniejszych spodniach nadchodzących sezonów

Zaledwie tydzień temu Anna Lewandowska rozdawała autografy pod studiem "Dzień Dobry TVN" zachwycając genialną zimową stylizacją. Po podsumowaniu swojego sportowego, styczniowego wyzwania we współpracy ze śniadaniówką, trenerka wróciła do słonecznej Barcelony, skąd raczy fanów kolejnymi kadrami z gorącej Hiszpanii.

W miniony weekend Anna Lewandowska pokazała, jak spędza wolny czas z bliskimi, publikując w sieci serię zdjęć w towarzystwie męża i córek. Po błogim odpoczynku przyszedł czas na powrót do codziennych obowiązków i zachęcania fanów do nowych sportowych zmagań. Te trenerka postanowiła zapowiedzieć, publikując zdjęcie w modnej, streetwearowej stylizacji.

- Kto już trenował z naszym nowym programem? - dopytuje na InstaStories Anna Lewandowska. - Jakie wrażenia? - dodaje.

Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska postawiła na luźną, bluzę w kolorze bakłażanowym, do której dobrała lawendowe spodnie typu cargo. Choć do niedawna tzw. "bojówki" były uznawane za szczyt obciachu, teraz ten model to zdecydowanie jeden z największych trendów nadchodzących sezonów, lansowany nie tylko przez sieciówki, ale też największe luksusowe domy mody.

Spodnie w stylu Anny Lewandowskiej kupisz w Sinsay za grosze

To, co najbardziej charakterystyczne dla cargo, to nie tylko szerokie nogawki, ale przede wszystkim okazałe naszywane kieszenie, często z zakładkami w kształcie harmonijki. Jeśli spodobała wam się najnowsza stylizacja Anny Lewandowskiej mamy dla was dobrą wiadomość. Podobne fioletowe spodnie cargo - jednak w znacznie intensywniejszym kolorze - kupicie teraz w Sinsay za zaledwie 79,99 zł.

Mat. prasowe Sinsay

W Sinsay ten model znajdziemy w aż pięciu wersjach kolorystycznych. Wcześniej wspomniany fiolet, a także w czarnym, niebieskim, czerwonym i kremowym kolorze.

Warto jednak uważać. Spodnie typu cargo mogą optycznie poszerzyć i skrócić waszą sylwetkę, dlatego, jeśli boicie się, że będziecie o włos od wpadki, lepiej postawić na "bojówki" w eleganckim stylu. Proste, lekko rozszerzone nogawki z mięsistego materiału świetnie sprawdzą się nie tylko w casualowym looku.