Kinga Rusin wie co ciepłe, a przy okazji bardzo modne! To oczywiście mięciutkie futerka! My stawiamy na te sztuczne i specjalnie dla was przygotowaliśmy kilka "futrzanych" propozycji. Jedna z nich z pewnością musi znaleźć się w twojej szafie. Jeśli chcesz postawić na look z futerkiem w roli głównej, postaw na futrzany płaszcz, ale jeśli jesteś bardziej minimalistką, proponujemy ci na przykład futrzany kołnierz lub po prostu płaszcz już z gotowym przyszytym futerkiem. A wszystko już od 89 złotych!

Zobacz w naszej galerii, jakie propozycje przygotowaliśmy, jeśli chcesz wyglądać jak Kinga Rusin! ;)

