Płaszcz oversize to najmodniejsze w tym sezonie okrycie. Wrócił on na wybiegi i ulice na fali fascynacji modą wczesnych lat 90. Natomiast trencz jest modowym evergreenem. Nie wychodzi z mody od czasu, kiedy Audrey Hepburn założyła go w filmie „Śniadanie u Tiffany'ego”.

Jak nosić trencz?

Trencz, czyli prochowiec, zaprojektowany został dla brytyjskich żołnierzy pod koniec XIX w. W fasonie tego płaszcza wciąż obecne są ślady militarnego stylu: klasyczny trencz jest dwurzędowy, ma kołnierz sztormowy, epolety na ramionach i zapinany z przodu pas. W rozmaitych wariantach trencz jest do dzisiaj chętnie noszony zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, pasuje zarówno do jeansów, jak i do sukienek.

Żeby osiągnąć efekt klasycznej elegancji, noś płaszcz zapięty na pasek, dobierz do niego jedwabną apaszkę i załóż buty na średnim lub wysokim obcasie. Trencz sięgający do połowy uda możesz też nosić do butów oficerek i jeansów. Jeśli chcesz nosić do niego dużą torebkę, niech będzie to torebka trzymana w dłoni. Torebka noszona na ramieniu powinna być mała, najlepiej o fasonie „listonoszki”. Trencz źle wygląda w zestawieniu z elementami w sportowym stylu: luźnymi spodniami, butami sportowymi i plecakami.

Jak nosić płaszcz oversize?

Płaszcz oversize wygląda tak, jakby był o 2-3 numery za duży. Podczas poszukiwań takiego płaszcza zwracaj uwagę na jego długość. Jeśli jesteś niewysoka, wybierz płaszcz, który sięga najwyżej do połowy uda. Przyjrzyj się też, jak leży w ramionach. Płaszcz powinien być luźny, ale nie powinien poszerzać cię w ramionach. Zbyt szerokie, odstające ramiona mogą sprawić, że twoja głowa będzie wydawała się karykaturalnie mała w stosunku do reszty ciała.

Zestawienie płaszcza oversize i szerokich ubrań może dodawać kilogramów i skracać sylwetkę. Dlatego staraj się wyrównywać proporcje za pomocą innych elementów stroju: spodni, spódnic, butów. Obszerny płaszcz najlepiej będzie wyglądał z ubraniami przylegającymi do ciała, o minimalistycznym kroju: z legginsami, krótkimi sukienkami i spódnicami. Do takiego płaszcza najlepiej nosić buty na wysokim obcasie. Płaszcza oversize nie zestawiaj natomiast ze zbyt luźnymi, sportowymi spodniami, ponieważ możesz wtedy wyglądać, jakbyś była ubrana w szlafrok. Płaszcze oversize zazwyczaj nosi się rozpięte, dlatego ważne jest też to, co założysz pod niego na górę. Może to być zarówno obszerny sweter, jak i obcisły top, o ile tylko komponuje się kolorystycznie z resztą stroju. Do takiego płaszcza najlepiej jest nosić duże torby z miękkiego materiału lub małe kopertówki.