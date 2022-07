Kinga Rusin ubrana w panterkowy kombinezon, wygina się niczym kocica. "Drapieżnie" - pisze

Kinga Rusin opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie w białym bikini i wywołała niemałe zamieszanie! Gwiazda TVN zaskoczyła fanów swoją umięśnioną sylwetką i skąpym kostiumem, w którym wygląda jak nastolatka. Fani nie mogą wyjść z podziwu i wpiszą wręcz, że dziennikarka wygląda "jak bogini"! Uwagę Internautów zwrócił też sam biały kostium. Zobaczcie, gdzie można kupić podobne! Planujesz wypad na plażę i szukasz stroju kąpielowego? Wykorzystaj kod rabatowy Van Graaf i nie martw się o zbyt duże koszty. Kinga Rusin pochwaliła się umięśnioną sylwetką w kostiumie kąpielowym! Prowadząca "Dzień dobry TVN" doskonale wie, co zrobić, aby cieszyć się doskonałą figurą mimo upływającego czasu. Dziennikarka dba o zdrową dietę i ćwiczy. To wszystko sprawia, że może cieszyć się umięśnioną sylwetką, której nie zamierza ukrywać. Właśnie opublikowała na Instagramie wakacyjne zdjęcia w bikini. Pod zdjęciem Kingi Rusin pojawiło się mnóstwo komplementów. Gwiazda na plaży wygląda bardzo naturalnie, a idealna figura sprawia, że prezentuje się niemal jak nastolatka. Fani dziennikarki nie mogą wyjść z podziwu i wprost piszą: Nastolatka Świetna forma, pani Kingo! ❤ Bogini! wow co za sylwetka! 👏🏽👏🏽👏🏽10/10 mysle ze z ta figura powinna Pani zagrac dziewczyne Bonda🔥 Oprócz kostiumu kąpielowego Internauci zwrócili uwagę na umięśnioną sylwetkę Kingi Rusin. Nie od dziś wiadomo, że dziennikarka prowadzi zdowy styl życia. Dba o dietę i ćwiczy, ale dopiero w bikini widać, że figura Kingi Rusin wygląda niemal jak u sportowca: Brzuch do pozazdroszczenia ! 😍 Jakie mięśnie. Zero tłuszczu. Piękne ciało😍😍😍 Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Zobacz także: Czy...