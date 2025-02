Gala Bestsellery Empiku to coroczne wydarzenie organizowane przez Empik, które wyróżnia najchętniej kupowane książki, filmy, albumy muzyczne oraz treści cyfrowe w Polsce. Plebiscyt odbywa się od 1999 roku, a pierwsza gala miała miejsce w 2000 roku. Od tamtej pory wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Polski, przyciągając wielu znanych twórców i artystów. Transmisja gali zazwyczaj odbywa się na żywo w telewizji TVN oraz online, a każda edycja jest okazją do podsumowania najważniejszych trendów w kulturze i rozrywce.

Doda na Bestsellerach Empiku

Na tegorocznej gali również pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd, a w tym gronie nie zabrakło między innymi Dody. Tylko spójrzcie na jej odważną kreację!

Gdy tylko Doda pojawia się na salonach, to już wiadomo, że będzie gorąco! Nie inaczej było również podczas tegorocznej gali Bestsellery Empiku. Artystka chętnie pozowała na ściance dla fotoreporterów, dzięki czemu możemy w pełni zobaczyć jej stylizację. A ta była naprawdę odważna!

Doda tym razem postawiła na różowy look. Najpierw zapozowała w okazałym futrze, a kiedy nagle zrzuciła go na czerwonym dywanie, zaczęło się dziać. Gwiazda zaprezentowała swoją suknię, która odsłaniała naprawdę sporo. To głębokie rozcięcie nie pozostawia zbyt wiele dla wyobraźni.

Zdjęcia Dody z gali Bestsellery Empiku możecie zobaczyć poniżej.

Gala Bestsellery Empiku 2024

Gala Bestsellery Empiku 2024 odbyła się 18 lutego 2025 roku. Gospodarzem wydarzenia został Marcin Prokop, a na scenie pojawili się liczni artyści, w tym sanah, Kaśka Sochacka, Margaret, Roxie, Oskar Cyms, Lanberry, a także zagraniczna gwiazda — Damiano David, wokalista zespołu Måneskin, który po raz pierwszy zaprezentował w Polsce swój solowy materiał.

Wśród gości przybyłych na galę nie zabrakło zarówno nominowanych twórców, jak i licznych osobistości ze świata kultury i rozrywki. Obecność tak wyjątkowych artystów oraz nominowanych autorów zagwarantowała wyjątkowe emocje i niezapomniane wrażenia podczas tego kulturalnego święta.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

