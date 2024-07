1 z 7

Izabella Krzan to ciągle debiutantka na wielkich salonach. Piękna Olsztynianka pod koniec ubiegłego roku została uznana za najpiękniejszą Polkę. To, co pokazała w piątkowy wieczór na pokazie duetu modowego Paprocki i Brzozowski udowodniło, że nie był to tytuł na wyrost. 21-latka wcale nie zginęła w tłumie gwiazd. Wprost przciwnie - nasza Miss najwyraźniej skradła serca fotoreporterom, bo to jej zdjęć z pokazu mogliśmy oglądać bodaj najwięcej :)

Nasza miss postawiła na odważną, powycinaną suknię z głębokim dekoltem podkreślającym kształtny biust oraz długim rozcięciem eksponującym zgrabne nogi Izy. To projekt marki Dress Point. Nic dziwnego, że w takim stroju przyciągała obiektywy. Na tle czarnej kreacji wyróżniała się ściskana w ręku czerwona torebka Sabriny Pilewicz oraz również czerwone, mocno pomalowane usta. Stylizację uzupełnia biżuteria od Magii Brylantów.

Nam spodobał się look młodej gwiazdki, a Wam?