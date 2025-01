O śmierci Alicji Bobrowskiej poinformowało Wydawnictwo Evergreen. Modelka przeprowadziła się za granicę i rozsławiała Polskę na arenie międzynarodowej. Najpierw podbiła serca rodaków, wygrywając koronę Miss Polonia, następnie zasłynęła wśród szerszej publiczności, gdy wzięła udział w konkursie Miss Universe. W okresie powojennym było to niespotykane osiągnięcie. Największą popularnością Bobrowska cieszyła się w latach 50. i 60. Gdyby nie interwencja ówczesnego premiera Cyrankiewicza, mogłaby nie cieszyć się sukcesem, ponieważ władze odmówił wydania jej paszportu. Co ciekawe, Bobrowska odrzuciła propozycję samego Marlona Brando. Wolała wrócić do Polski, gdzie czekała na nią stęskniona rodzina oraz narzeczony, znany z seriali „Dom”, „Doktor Murek” czy „Tajemnica Enigmy” aktor Stanisław Zaczyk. Wyprowadziła się z kraju dopiero tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Zmarła w Los Angeles.

Nie żyje Alicja Bobrowska

Alicja Bobrowska współpracowała z Wydawnictwem Evergreen. Oficyna poinformowała o śmierci modelki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Smutną wiadomość przekazał syn byłej Miss Polonia, Maciej Zaczyk. W oświadczeniu przypomniano nie tylko osiągnięcia Bobrowskiej, ale także miłość do ojczyzny, którą ceniła bardziej niż kuszące oferty Marlona Brando czy też Max Factora. Gwiazda odeszła 13 stycznia w wieku 89 lat, tuż po swoich urodzinach.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Alicji Bobrowskiej, pierwszej powojennej Miss Polonia z 1957 roku i IV Wicemiss Universe (1958). Alicja zmarła 13 stycznia w Los Angeles w Kalifornii, pięć dni po swoich 89. urodzinach. (…) Imponowała w niej brawurowa odwaga, zarówno ta, z jaką napisała do Cyrankiewicza o paszport na wyjazd na konkurs piękności w USA w 1958 r., jak i ta, z jaką zrezygnowała z propozycji Max Factora i Marlona Brando i wróciła do Polski – czytamy w komunikacie.

Nie poinformowano o szczegółach dotyczących przyczyny śmierci modelki.

Kim była Alicja Bobrowska?

Jedna z pierwszych powojennych polskich gwiazd Alicja Bobrowska przyszła na świat 8 stycznia 1936 roku we Włodzimierzu Wołyńskim, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Po wojnie razem z rodziną przeprowadziła się do Gdańska. Rodzice chcieli, by została lekarką, ale Bobrowską ciągnęło do świata sztuki. Po maturze trafiła na PWST w Krakowie i rozpoczęła naukę na Wydziale Lalkarskim.

W trakcie studiów dorabiała jako modelka w krakowskich Domach Towarowych. Pierwszy sukces przyszedł 1956 roku, gdy wzięła udział w wyborach miss zorganizowanych podczas studenckich juwenaliów. Rok później zdobyła tytuł Wicemiss Wybrzeża. W 1957 roku rodzice namówili ją, by wzięła udział w pierwszych powojennych wyborach Miss Polonia. Bobrowska wygrała, dzięki czemu mogła odbyć rejs „Batorym” do Kopenhagi. Po raz pierwszy zobaczyła, jak wygląda świat za granicą.

W kolejnym roku postanowiła wybrać się do Kalifornii, by wziąć udział w wyborach Miss Universe. Jednak jej wniosek o paszport odrzucono. Bobrowska skontaktowała się z premierem Cyrankiewiczem i poprosiła o interwencję w jej sprawie. Kilka dni później mogła odebrać dokumenty.

Choć nie wygrała amerykańskiego konkursu, zwróciła na siebie uwagę samego Marlona Brando. Gwiazdor namawiał ją na karierę w Stanach Zjednoczonych, ale Bobrowska marzyła tylko o powrocie do Polski i najbliższych. Ofertę złożyła jej też firma kosmetyczna Max Factor, która zaoferowała modelce podróż dookoła świata.

Gdy zaproponował mi udział w filmie, odpowiedziałam, że nie znam angielskiego. „Nie szkodzi. Najpierw zagrasz emigrantkę, a po dwóch miesiącach, jeśli zostaniesz, nauczysz się języka” – przekonywał. Podziękowałam serdecznie i propozycję odrzuciłam. Podobnie, gdy przedstawiciele marki Max Factor zaoferowali mi roczny kontrakt i podróż dookoła świata z promocją ich kosmetyków. Chciałam wracać. W Polsce czekała na mnie rodzina, narzeczony, Stanisław Zaczyk i premier… – wspominała Bobrowska w rozmowie z Dorotą Salus.

Alicja Bobrowska rozstała się z mężem i rozpoczęła nowe życie w USA

Pod koniec lat 50. Bobrowska wyszła za aktorka Stanisława Zaczyka. Para powitała na świecie syna Macieja w 1959 roku. Małżeństwo zamieszkało w Warszawie po tym, jak artysta otrzymał angaż w Teatrze Narodowym. Modelka skupiła się na macierzyństwie, choć okazjonalnie grywała w filmach i przez pewien czas pracowała jako spikerka w TVP.

Gdy syn Alicji Bobrowskiej dorósł, była Miss Polonia rozstała się z mężem i wyjechała do Stanów Zjednoczonych w 1981 roku. Nigdy nie ujawniła powodów zakończenia małżeństwa z Zaczykiem. W USA zrobiła kurs językowy, następnie pielęgniarski. Przeprowadzała się wielokrotnie, aż kupiła mieszkanie w Los Angeles. Na emeryturze zajęła się malarstwem i rzeźbiarstwem, a jej prace wystawiano w Chicago, Nowym Jorku i Kalifornii.

