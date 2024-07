Izabella Krzan marzy o pracy w telewizji. Nowa Miss Polonia, która podczas wczorajszej gali została następczynią panującej przez cztery lata Pauliny Krupińskiej, pojawiła się w niedzielnym wydaniu Dzień Dobry TVN i udzieliła pierwszego wywiadu telewizyjnego. Izabella Krzan w rozmowie z Piotrem Kraśko i Kingą Rusin przyznała, że w przyszłości chciałaby pracować w telewizji i zdradziła, że wciąż nie może uwierzyć, że została nową Miss.

To wszystko wokół co się dzieje, jest tak dla mnie nowe, że chyba potrzebuję czasu, żeby się z tym oswoić. A na pewno to do mnie nie dociera. To co się wydarzyło wczoraj. To, że zostałam Miss Polonia 2016 i to, że muszę jakoś podołać obowiązkowi i zastąpić Paulinę Krupińską, która tak wspaniale się w tym spełniała- powiedziała Iza Krzan. Wzięłam udział w konkursie Miss Polonia, aby realizować się i spełniać swoje marzenia.