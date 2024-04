Nie tak dawno Izabellę Krzan mogliśmy oglądać w "Pytaniu na śniadanie", gdzie cieszyła się sporą sympatią widzów. Ku ich niezadowoleniu, podobnie jak pozostałe gwiazdy, została nagle zwolniona. Tymczasem do mediów napłynęły wspaniałe wieści, które z pewnością ucieszą fanów prezenterki.

Izabella Krzan wraca na antenę!

Z początkiem roku "Pytanie na śniadanie" przeszło istną rewolucję. Pracę stracili wszyscy dotychczasowi prowadzący, a w tym również Izabella Krzan. Odbiło się to niemałym echem, a prezenterka dopiero ostatnio zdradziła, co tak naprawdę działo się w TVP.

Chociaż pozostała bardzo aktywna w mediach społecznościowych, fani nieustannie mieli nadzieję, że ta w końcu na dłużej wróci również na ekrany, a wielu liczyło nawet, że zagości raz jeszcze w śniadaniówce. Tymczasem dotarły do nas informacje, że Izabellę Krzan rzeczywiście znów będzie można oglądać na antenie i choć w dobrze nam znanym formacie, to w zupełnie innej stacji!

Izabella Krzan AKPA/Gałązka

Jak podaje Pomponik, dziennikarka wraca na ekrany w programie "Kamper Polska" - reality show, w którym 5 par znanych influencerów wyrusza kamperami w trasę po dzikich zakątkach naszego kraju. Niestety, nie będą to nowe odcinki, a powtórki i wcale nie zobaczymy ich na antenie TVP, jak było to w momencie premiery. Teraz format trafi do Telewizji Puls.

TVP udzieliła nam licencji na ten program - przekazała Telewizja Puls dla portalu Press.

Cieszycie się, że Izabella Krzan znów pojawi się na ekranie?

