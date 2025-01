Izabella Krzan po tym, jak zakończyła się jej przygoda z telewizją śniadaniową i musiała pożegnać się z programem "Pytanie na śniadanie" dołączyła do „Kanału Zero”. Modelka w mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami związanymi z jej pracą zawodową i nowymi projektami, ale od czasu do czasu zaskakuje też prywatnymi kadrami. Teraz pozwoliła sobie opublikować jeden z nich i już nie ukrywa swojego szczęścia, bo w końcu jej wielkie marzenie jest coraz bliżej. Jakiś czas temu Izabella Krzan kupiła mieszkanie do remontu w starej kamienicy i właśnie oznajmiła, że po miesiącach remontu nadszedł ten wyjątkowy dzień...

Reklama

Izabella Krzan pochwaliła się nowiną!

Izabella Krzan prawie rok temu pochwaliła się zakupem nowego mieszkania i w końcu spełniła swoje marzenie. Modelka zdecydowała się na zakup mieszkania w starej kamienicy o powierzchni 80 mkw, w którym potrzebny był generalny remont. Pierwsze kadry z mieszkania wzbudzały spore emocje, a jedna z internautek nazwała wnętrza "ruderą" i doczekała się ostrej odpowiedzi od Izabelli Krzan. Modelka nie przejęła się zupełnie krytyką hejterki i dzielnie remontowała swoje mieszkanie, a teraz była prowadząca "Pytanie na śniadanie" pochwaliła się, że po 11 miesiącach intensywnego remontu, pomieszczenia w końcu nabrały ostatecznego kształtu i teraz pora na zabudowę:

Kiedy po 11 miesiącach remontu wjeżdża zabudowa napisała z radością Izabella Krzan.

Fani Izabelli Krzan gratulują modelce tego nowego etapu, który oznacza nic innego, jak tylko rychłą przeprowadzkę do nowego mieszkania. Uwagę przyciąga też taniec zwycięstwa, jaki zaprezentowała modelka na swoim instagramowym koncie:

Gratuluje, kibicowałem.

Pięknie taniec zwycięstwa.

Iza muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo wzruszam się tym co widzę.

Izabella Krzan spełnia marzenie o wymarzonym mieszkaniu

Już prawie rok minął od momentu, kiedy 29-letnia wówczas Izabella Krzan pochwaliła się, zakupem mieszkania. Modelka postawiła na rynek wtórny i zdecydowała się na 79-metrowe mieszkanie w starej kamienicy, o jakim zawsze marzyła. Było oczywiste, że wnętrza wymagają generalnego remontu, który zajął ostatecznie prawie rok, ale efekty są spektakularne i teraz Izabella Krzan może myśleć już tylko o urządzaniu. Była miss nie ukrywała, że przerażała ją wizja remontu, ale się udało i teraz pozostała już tylko radość.

Jestem! Na maksa! Ale to będzie pierwsze mieszkanie zrobione totalnie pode mnie, więc strach przykrywa na ten moment radość i ekscytacja pisała po zakupie mieszkania Krzan na Instagramie

Reklama

Tak wyglądało mieszkanie Izabelli Krzan przed remontem. Wtedy internauci mocno krytykowali wnętrze, ale modelka nie poddała się i po remoncie już niebawem zamieszka w swoim królestwie. Czekacie na ostateczny Efekt? Możemy się założyć, że będzie spektakularny efekt!