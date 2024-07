Za nami wybory Miss Universe, które dziś w nocy odbyły się w Manili na Filipinach. Kto wygrał? Tytuł Miss Universe i korona trafiły do 23-letniej Miss Francji Iris Mittenaere. Pierwszą wicemiss została Miss Haiti, 25-letnia Raquel Pelissier. Drugą wicemiss została Miss Kolumbii, 23-letnia Andrea Tovar. 23-letnia studentka stomatologii z Francji była bardzo zaskoczona werdyktem jury. W wywiadach przed finałem mówiła, że byłaby bardzo szczęśliwa, gdyby znalazła się w pierwszej trójce konkursu Miss Universe.

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7

— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 stycznia 2017