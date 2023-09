Oszołamiające! Romantyczna Paulina Krupińska w bieli i seksowna Marcelina Zawadzka w złocie... To muzy duetu Paprocki&Brzozowski na 5. edycję Flesz Fashion Night ! Skąd pomysł na sukienki dla Pauliny i Marceliny? Tym razem postanowiliśmy wyrównać siły i mamy dwie muzy. Dwie na dwóch. Delikatna i eteryczna Paulina versus zmysłowa i szykowana Marcelina. Postanowiliśmy zderzyć kontrasty, bo te kochamy najbardziej. Z jednej strony romantycznie, z drugiej seksownie. Sukienki powstawały kilka tygodni, z najlepszej jakości jedwabiu i cekinów, wyszywanych kryształami i włoskimi koronkami - zdradził Party.pl duet projektantów Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski Paulina Krupińska na Flesz Fashion Night Flesz Fashion Night to gala, na której 10 najlepszych polskich projektantów przedstawia swoje kolekcje. Specjalnie na ten wieczór projektują też kreacje dla kobiet, które ich inspirują. Paulina Krupińska już po raz czwarty jest muzą duetu Paprocki&Brzozowski na FFN i jak co roku wyglądała zjawiskowo! Marcelina Zawadzka na Flesz Fashion Night A Marcelina Zawadzka? Czy już na stałe zostanie muzą chłopaków? Miejmy nadzieje, że tak, wygląda oszałamiająco. Zobacz kreacje dziewczyn na zdjęciach z Flesz Fashon Night. Zobacz także: Wiemy z kim Paprocki i Brzozowski przyjdą na Flesz Fashion Night! Wybrali piękne kobiety! Jak Wam się podoba ten look Pauliny Krupińskiej? Jak Wam podoba się kreacja Marceliny Zawadzkiej?