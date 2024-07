Izabella Krzan chętnie dzieli się z fanami swoim życiem za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu zgromadziła ponad 300 tys. obserwatorów, którzy na bieżąco śledzą jej losy. Tym razem 29-letnia gwiazda przekazała im radosne wieści związane z urządzaniem jej wymarzonego gniazdka! Chyba każda kobieta doskonale zrozumie radość Izabelli.

Izabella Krzan przekazała wspaniałe wieści

Kilka miesięcy temu Izabella Krzan pochwaliła się, że kupiła mieszkanie. Po dopełnieniu wszystkich formalności prezenterka rozpoczęła remont i od czasu do czasu pokazywała swoim fanom na Instagramie kolejne etapy prac. I w końcu nadszedł czas na jeden z najbardziej wyczekiwanych etapów, a mowa o urządzaniu! Gwiazda właśnie pochwaliła się, że wybiera kamienie, które pojawią się we wnętrzach jej wymarzonego gniazdka.

Po tumanach kurzu i gruzu przechodzimy w etap urządzania. Chyba nie muszę mówić, że bardzo się z tego powodu cieszę. Który kolor kamienia podoba Wam się najbardziej? - przyznała Izabella Krzan

Wygląda na to, że wybieranie idealnego kamienia zajęło prezenterce trochę czasu, bo gwiazda nawet zażartowała, że jeśli kiedyś będzie miała syna, to nazwie go... Onyks.

Jeśli będę kiedyś mieć syna, nazwę go Onyks. - zażartowała prezenterka

Internauci szybko wyłapali żart 29-letniej gwiazdy i zaczęli komentować propozycję jej "imienia dla syna".

Podejrzewam, że Twój potencjalny syn nie będzie zachwycony tym imieniem - zażartował jeden z fanów

będzie miał do wyboru jeszcze Marmur - odparła żartobliwie Izabella Krzan

Pod nowym postem Izabelli Krzan nie zabrakło również komplementów dla 29-letniej prezenterki.

Ładnie Iza, ślicznie - zachwycają się fani

Cieszymy się zatem, że remont w nowym mieszkaniu prezenterki idzie zgodnie z planem i już nie możemy się doczekać, kiedy Izabella Krzan pochwali się urządzonym gniazdkiem!

