Odzież outdoor dla podróżników powinna zabezpieczać turystę przed wiatrem i deszczem. Jednocześnie ubranie musi jednak chronić przed przegrzaniem organizmu. Z tego powodu w góry najlepiej ubierać się na tzw. cebulkę, czyli warstwowo.

Dobrze przygotowany podróżnik zawsze ma ze sobą ubrania i sprzęty na każdą okoliczność pogody. Ważnym elementem stroju jest więc także wygodny plecak, w którym wszystko się pomieści.

Kurtki outdoor, soft shell i spodnie z membraną, czyli warstwa zewnętrzna

Pierwsza, zewnętrzna warstwa ubioru podróżnika to sportowa kurtka i spodnie typu outdoor. Odzież tego rodzaju jest uszyta z materiałów syntetycznych, które „oddychają” – chronią przed deszczem czy wiatrem, a jednocześnie odprowadzają pot na zewnątrz. Jest to zasługa nowoczesnych systemów, membran i powłok mikroporowych, zastosowanych w produkcji odzieży górskiej. Profesjonalne kurtki i spodnie z membranami są często drogie, modele wiodących marek mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Turyści, którzy rzadziej odwiedzają góry i wspinają się tylko rekreacyjnie mogą postawić na tańsze kurtki typu soft shell. Są one w pełni wiatroszczelne, ale tylko częściowo wodoodporne (nie poradzą sobie z gwałtownymi opadami). Ich zaletą jest jednak elastyczność, dzięki czemu są wygodne i nie krępują ruchów.

Polar i koszule outdoor, czyli warstwa termiczna

Druga warstwa stroju podróżnika to ubrania termiczne, których zadaniem jest zatrzymanie wytworzonego ciepła jak najbliżej ciała. W tej roli najlepiej sprawdzają się bluzy i kurtki polarowe. Są one lekkie, dobrze izolują i odprowadzają pot. Nie chronią jednak przed wiatrem, dlatego zawsze warto łączyć je z kurtką. Oprócz polaru, warstwę termiczną mogą stanowić także koszule typu outdoor. Najczęściej są one zrobione z poliestru lub poliamidu (a nie z bawełny, jak tradycyjne koszule), dlatego mają właściwości podobne do polaru.

Bielizna dla podróżników, czyli warstwa wewnętrzna

Bielizna to jeden z najważniejszych elementów ubioru podróżnika górskiego. To do niej w dużej mierze zależy, czy system warstwowego ubrania dobrze funkcjonuje: czy jednocześnie grzeje i oddycha. Podczas wyprawy w góry należy zrezygnować z bielizny bawełnianej – jej włókna wolno odparowują pot, przez co jest ciągle mokra. Może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu. Dużo lepiej sprawdzi się bielizna wykonana z tworzyw sztucznych: poliestru, poliamidu czy włókna celulozowego (tzw. bambus).

Plecaki turystyczne i inne akcesoria podróżnika

Dopełnieniem stroju podróżnika są wygodne buty trekkingowe, a także funkcjonalne akcesoria – przede wszystkim plecak. Na wyprawę w góry warto zabrać taki zrobiony z tworzyw technicznych. Powinien być wygodny, nieprzemakalny i mieć dużą liczbę poręcznych kieszeni i przegródek. Muszą się w nim zmieścić zapasowe ubrania, dodatkowy płaszcz przeciwdeszczowy, podręczna apteczka, mapy oraz zapas prowiantu i wody. Ważnym elementem plecaka jest także wmontowany pas biodrowy, który odciąża plecy i ramiona podczas długich wędrówek.