1 z 6

Melania i Ivanka Trump na balu inauguracyjnym

Już dziś Donald Trump zostanie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Melania Trump na balu przed inauguracją pojawiła się w zachwycającej sukni! Cielista, połyskująca kreacja, pięknie wyeksponowała nienaganną sylwetkę żony Donalda Trumpa. Sukienka to projekt Reem Acra, która słynie z fantastycznych sukien ślubnych i wieczorowych. Melania Trump uzupełniła look cielistymi szpilkami od Christiana Louboutina. Klasyczna, długa kreacja z zasłoniętym dekoltem, długimi rękawami i spódnicą sięgającą ziemi, a jednocześnie z nutką zmysłowości to był dobry wybór? Z pewnością Melania Trump została zauważona, a ta suknia przejdzie do historii.

Zobacz też: Cała rodzina Donalda Trumpa dziś świętuje jego inaugurację Jak wygląda jego żona i dzieci? ZDJĘCIA

Nie mniejszą uwagę przyciągnęła córka Donalda Trumpa, Ivanka Trump. Postawiła na długą, białą suknię z szerokim, czarnym pasem w talii. Jej figura wyglądała znakomicie... Musicie zobaczyć te zdjęcia!

Więcej informacji o Dolnadzie Trumpie i jego rodzinie:

Pierwsze przemówienie Donalda Trumpa: "Będę prezydentem dla wszystkich Amerykanów" Co jeszcze zapowiada?

Wyrzucono go ze szkoły, bankrutował 6 razy, ma kompleks... małych dłoni! Tego nie wiecie o Trumpie!

Kpią z uchodźców, polują na Safari. Oto dzieci Donalda Trumpa, od jutra pierwsza rodzina Ameryki

Donald Trump początkowo zamieszka w Białym Domu sam. Dlaczego Melania i Barron zostaną w Nowym Jorku?