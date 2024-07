Ciekawostki o Donaldzie Trumpie

2 z 8

Donald Trump posiada niemieckie, szkockie i szwedzkie korzenie, ponieważ wszyscy jego dziadkowie pochodzą z Europy!

Trump sprawiał problemy wychowawcze. W wieku 13 lat został usunięty z prywatnej szkoły The Kew-Forest School. Został przeniesiony do szkoły wojskowej New York Military Academy, brał udział w defiladach wojskowych i już wtedy otrzymał rangę kapitana.