W andrzejkowy weekend odbyło się coroczne wydarzenie organizowane przez TVN, czyli Bal Charytatywny Fundacji TVN. Nie zabrakło oczywiście plejady gwiazd, które z dumą prezentowały swoje kreacje na czerwonym dywanie. Wzrok przykuwali m.in. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan czy Klaudia El Dursi, która zabrała ze sobą partnera. A jak zachowywały się gwiazdy za kulisami? Zobaczcie zdjęcia paparazzi!

Zdjęcia z kulis Balu Fundacji TVN krążą po sieci. Trudno je ominąć!

Wielkie imprezy mają to do siebie, że gwiazdy przybywają na nie tłumnie niezależnie od obowiązków wykonywanych na co dzień czy preferowanego stylu życia. Elegancki dresscode sprawia, że wszyscy zamieniają się w ikony mody i stylu! Tym razem gwiazdy również nie zawiodły: spojrzenia na Balu Fundacji TVN przykuwała Julia Wieniawa, a także Izabela Janachowska. Nie zabrakło również znanych par, takich jak Aleksandra i Michał Żebrowscy, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, a także Klaudia El Dursi z ukochanym. A czy gwiazdy za kulisami imprezy prezentowały się równie elegancko? Dotarliśmy do zdjęć wykonanych przez paparazzi pod osłoną nocy.

Zobaczcie naszą galerię zdjęć, by przekonać się, jak prezentowały się gwiazdy na Balu Fundacji TVN 2024! Kto wypadł tak samo, jak na ściance, a kto wyglądał zupełnie inaczej?

