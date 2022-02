Izabella Krzan wygląda jak Melania Trump? Dumna modelka pokazała naprawdę kuszące zdjęcie

Krępujące zdjęcie Bracka Obamy i Melanii Trump obiegło internet! Zawstydzająca fotka powstała w czasie piątkowej inauguracji Donalda Trumpa na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Fotoreporterzy uchwycili moment, kiedy Donald Trump wraz z żoną wchodzili do Białego Domu, a tuż za nimi szli państwo Obamowie. Michelle Obama i jej mąż zachęcającym gestem wprowadzili Melanią Trump do budynku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dłoń Baracka Obamy nieopatrznie znalazła się na... pupie Melanii Trump! Zobacz też: Michelle Obama nie wiedziała co zrobić z prezentem od Melanii Trump. I ta mina! Zobacz WIDEO Zawstydzające zdjęcie Bracka Obamy i Melanii Trump Inauguracja Donalda Trump a na 45. prezydenta USA przeszła do historii nie tylko jako wydarzenie polityczne, ale również... towarzyskie. Baczne oczy kamer i aparatów fotoreporterów wychwyciły wiele sytuacji, które były co najmniej interesujące. Nie sposób nie wspomnieć chociażby o sytuacji, kiedy Melania Trump wręczyła prezent Michelle Obamie, która nie miała pojęcia, co z nim zrobić. Inną krępującą sytuacją była chwila, kiedy Bill Clinton zapatrzył się na Ivankę Trump, czym Hillary Clinton wyraźnie nie była zachwycona. Zdjęcie Baracka Obamy i Melanii Trump również przejdzie do historii. ;) Zobaczcie! Polecamy: Biurowy bon ton, czyli o dobrych manierach w miejscu pracy Krępujące zdjęcie obiegło internet. Mamy jednak wrażenie, że do sytuacji doszło zupełnie przypadkiem. A Wy jak sądzicie? #OMG #Trump .Melania #Obama Melania Trump ma branie u Obamów? #LOL #hahahaha Trump ma ochronę. Melanię powinien chronić Trump, a się miga? pic.twitter.com/wJnvKmsOtf — Krystyna Trzcińska (@KTrzcinska) 23 stycznia 2017 Postać Melanii Trump wzbudza ogromne emocje. Jaką pierwszą damą będzie?...